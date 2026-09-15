Plan del Banco Provincia para comprar autos 0Km o usados en 72 cuotas

El Banco Provincia lanzó una nueva línea de préstamos destinada a financiar la compra de autos 0 km y usados, con la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor de la operación y un monto máximo de $50 millones. La propuesta está disponible para clientes de la entidad que superen la evaluación crediticia y la gestión comienza en concesionarias adheridas.

El producto, denominado “Préstamo Acá Tu Auto”, ofrece dos alternativas de financiación. Una de ellas está expresada en UVA, con plazos de entre 12 y 48 meses, mientras que la segunda es en pesos y contempla cuotas durante períodos de hasta 72 meses.

En el caso de los créditos UVA, los clientes que cobran sus haberes en Banco Provincia acceden a tasas de entre UVA + 6 por ciento y UVA + 10 por ciento nominal anual. Para quienes no acreditan haberes en la entidad, el rango se ubica entre UVA + 10% y UVA + 14 por ciento nominal anual.

La opción en pesos tiene tasa fija y permite elegir plazos de entre 12 y 72 meses. Para los clientes que perciben sus haberes en el banco, las tasas van del 55 al 65 por ciento nominal anual, mientras que para el resto se ubican entre el 65 y el 75 por ciento.

El monto de los préstamos parte de $100.000 y llega hasta $50 millones, de acuerdo con las condiciones vigentes y el perfil crediticio de cada solicitante. La financiación puede alcanzar el 100% de la operación.

Para acceder, el interesado debe seleccionar el vehículo en una concesionaria que forme parte de la red adherida. El comercio presenta una propuesta personalizada según las características de la compra y la situación crediticia del cliente.

Una vez aceptada, la oferta definitiva se confirma de manera digital a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin necesidad de presentar documentación en papel ni realizar trámites presenciales.

En concesionarias

La línea ya está disponible en más de 70 concesionarias de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires y el banco prevé ampliar la red de puntos de venta.

Una vez otorgado el crédito, las cuotas se abonan mensualmente mediante débito automático en la cuenta del cliente.

La disponibilidad de la financiación está sujeta a la participación de la concesionaria en la red adherida y a la correspondiente calificación crediticia.