Pobreza y desigualdad: el Papa llegaría a la Argentina con un fuerte mensaje social

El Papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre con una agenda que iría mucho más allá de las celebraciones religiosas y los encuentros protocolares. Durante los cuatro días previstos para su permanencia en el país, el Pontífice buscaría transmitir un fuerte mensaje sobre la pobreza, la desigualdad, la dignidad del trabajo y la necesidad de reconstruir los vínculos sociales, en un escenario marcado por las diferencias políticas y el debate sobre el rumbo económico.

La visita, prevista hasta el 11 de noviembre, tendría un marcado contenido pastoral y social. León XIV procuraría dar continuidad a las principales preocupaciones que marcaron el pontificado de Francisco, especialmente la defensa de los sectores más vulnerables y la construcción de una sociedad que no deje a nadie al margen.

En ese contexto, sus planteos podrían poner de manifiesto diferencias con algunas de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, particularmente en materia de protección social, distribución de la riqueza y responsabilidad del Estado frente a la pobreza. Sin embargo, el propósito central del viaje sería promover el diálogo y el encuentro antes que alimentar las confrontaciones partidarias.

La pobreza, en el centro del mensaje

Una de las principales referencias para anticipar el contenido de sus discursos es Dilexi te, el documento en el que León XIV desarrolla su mirada sobre la pobreza y las desigualdades sociales.

Allí, el Pontífice advierte que la pobreza no puede reducirse exclusivamente a la falta de ingresos. También comprende la exclusión social, la ausencia de oportunidades, las dificultades para acceder a derechos fundamentales y las distintas formas de marginación.

Desde esa perspectiva, sostiene que el crecimiento económico no necesariamente se traduce en una mejora de las condiciones de vida de toda la población y cuestiona los modelos que concentran los beneficios del desarrollo mientras amplios sectores permanecen excluidos.

El documento también plantea que las políticas destinadas a combatir la pobreza deben abordar sus causas estructurales y no limitarse a respuestas asistenciales. Se trata de una concepción que coloca la dignidad humana como principio fundamental de la organización económica y social.

Este enfoque podría adquirir particular relevancia durante su paso por la Argentina, donde el debate sobre el ajuste fiscal, el gasto público y la protección de los sectores vulnerables ocupa un lugar central en la discusión política.

Las diferencias con Milei

La relación entre León XIV y el gobierno libertario sería uno de los aspectos políticos más observados de la visita.

El Pontífice mantiene diferencias doctrinarias con determinadas concepciones económicas que privilegian los resultados del mercado por encima de la intervención pública destinada a corregir las desigualdades.

En Dilexi te se recuperan cuestionamientos a los modelos económicos que naturalizan la exclusión y justifican los sacrificios sociales como una condición necesaria para alcanzar determinados objetivos de crecimiento.

Estas posiciones contrastan con aspectos del programa económico de Milei, aunque no implican una oposición integral entre el Vaticano y la Casa Rosada. En cuestiones vinculadas con el aborto y la eutanasia existen coincidencias entre las posturas del Presidente y la doctrina de la Iglesia.

León XIV conoce, además, la mirada que Francisco tenía sobre el mandatario argentino. Según la información difundida, el fallecido Pontífice había compartido con quien entonces era el cardenal Robert Prevost sus impresiones después de recibir a Milei en febrero de 2024.

Pese a las diferencias, la agenda prevista incluye una reunión oficial con el Presidente en la Casa Rosada, en una señal de continuidad del diálogo institucional entre el Gobierno argentino y la Santa Sede.

El trabajo y la educación como derechos

Otro de los ejes que atravesaría los mensajes papales sería la defensa del trabajo como una dimensión fundamental de la dignidad humana.

León XIV tiene previsto reunirse con empresarios, trabajadores y representantes de organizaciones sociales. Esos encuentros permitirían abordar las condiciones laborales, las desigualdades económicas y los desafíos que plantean las transformaciones tecnológicas.

La educación también ocuparía un lugar destacado. En continuidad con Francisco, el Papa considera que el acceso al conocimiento constituye una herramienta indispensable para superar la exclusión y ampliar las oportunidades de desarrollo.

En Dilexi te se reivindica especialmente la enseñanza destinada a los sectores más pobres, entendida no solamente como una tarea educativa, sino también como un compromiso de justicia social.

A estos planteos se sumarían sus preocupaciones sobre el avance de la inteligencia artificial y sus consecuencias sobre el empleo, las relaciones humanas y la organización de la sociedad.

Una agenda cerca de los sectores vulnerables

La programación prevista para el viaje refleja esas prioridades. Además de las actividades institucionales, León XIV visitaría el Cottolengo Don Orione, donde tendría contacto con personas en situación de vulnerabilidad.

También mantendría encuentros con representantes del mundo del trabajo, dirigentes sociales y referentes religiosos, además de encabezar celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Entre las actividades mencionadas figura una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, además de una visita oficial a la Casa Rosada y un encuentro protocolar en el Palacio Libertad.

La presencia en estos espacios buscaría reforzar uno de los principios centrales de su prédica: la necesidad de que la Iglesia mantenga una relación directa con quienes enfrentan mayores dificultades sociales.