Pocos pesos, muchos dólares y las escasas alternativas para reactivar la economía

Los mercados siguen su derrotero al 2027 electoral y se buscan señales de que el camino (para el oficialismo) esté más allanado que ahora. Para eso el Gobierno necesita “reactivar” de alguna manera.

La economía ya pasó por su recesión “técnica” con los datos del segundo y tercer trimestre; pero el cuarto no parece que vaya a descollar. De hecho, lo que se sabe de octubre no es muy alentador. Por eso es que Economía dejó pesos sueltos en la última licitación.

La versión oficial es que volvió el “Punto Anker”, o sea que los bancos quieren los pesos y no renovarle al Tesoro para aprovechar la mayor demanda de pesos (algo que podría ser, siendo noviembre y más diciembre estacionalmente altos). Si fuera así, sería positivo. Otros dicen que no quisieron convalidar tasas más altas y el mercado decidió quedarse con los pesos en la pulseada con Luis Caputo. Se verá.

Lo cierto es que octubre no pinta tan bien para la actividad, que se encamina a cerrar con una suba de 0,7% en 2026. Una foto muy mediocre de cara al 2027.

DATOS NEGATIVOS

Lo que se sabe: en la industria aparecen dos datos negativos. La demanda de energía eléctrica del sector, según CAMMESA, cayó 1,8% mensual desestacionalizado, en contraste con el +2,2% de septiembre; interanualmente está 2,1% arriba, pero venía de 5%.

La producción de autos fue de 40.426 unidades, con una caída mensual desestacionalizada de 4,1%, similar a la de septiembre (-4,0%), y una baja interanual de 14,4%.

En construcción, la situación es todavía peor: los despachos de cemento cayeron 6,7% mensual (-9% interanual) y el Índice Construya 3,5% (-9% interanual). “Quedan pocas esperanzas de una buena performance en octubre; más bien, en el zigzag del sector, tras el salto de 8% de septiembre, se insinúa una caída bastante fuerte. Habrá que esperar el dato del INDEC, más completo e inclusivo de la obra pública”, dice la consultora Hyperion, de Mariano Flores Vidal.

El transporte de carga en camiones a puertos y molinos cayó 7,1% mensual y 1,3% interanual, cortando la racha de crecimiento iniciada en julio. En el acumulado del año mantiene una suba cercana al 8%, reflejo de la cosecha récord, pero el dato de octubre también habla del procesamiento de granos y puede ser un mal indicio para el impulso del agro en el mes.

El único dato positivo es la intermediación financiera: medida a partir de depósitos y créditos (sin seguros, todavía sin datos), crece 0,8% real mensual desestacionalizado, por encima del 0,2% de septiembre, aunque está 1,8% abajo en la comparación interanual.

¿UNA LLUVIA DE PESOS?

¿Habrá “lluvia de pesos” para reactivar, por las buenas o por las malas? Algunos creen que lo que pasó en la licitación del Tesoro podría ser un indicio. Lo cierto es que el Tesoro alcanzó un rollover del 83%. Colocó deuda por $8,9 billones ante vencimientos por $10,6 billones. Recibió ofertas por $11,6 billones, lo que le habría permitido llevar el roll over a la zona de 109%; pero terminó rechazando el 24% de las posturas.

“Es una señal contundente de que el equipo económico priorizó financiarse a tasas más bajas, en un contexto en el que no había mucho margen para una absorción con el BCRA”, acota Facimex.

INTERROGANTE

El Gobierno es muy cuidadoso al dejar pesos en la calle. Sabe que no quiere que (eventualmente) lo corran contra el dólar. Algo que va a pasar en 2027 pero que algunos creen que también puede suceder a finales de este año. ¿Puede pasar? Flores Vidal, ex mano derecha de Federico Sturzenegger en el Banco Central (BCRA), dice que si se analizan los flujos de comercio exterior, el mercado todavía debería estar ofrecido: el superávit energético ronda US$ 900 millones por mes y queda bastante por liquidar del agro.

A octubre del año pasado, el sector había liquidado US$ 30.000 millones y este año lleva algo más de US$ 25.000 millones, con una cosecha 25% mayor. “Aunque en 2025 la liquidación se adelantó en los períodos de retenciones reducidas o nulas, quedaría bastante por liquidar”, asegura el economista.

EL DÓLAR

Pero advierte: “No es difícil que se instale una percepción de atraso cambiario, en un contexto sin signos claros de reactivación, con una incertidumbre política creciente por ese mismo motivo y con un principal socio comercial que se depreció fuertemente”. Por eso, no descarta una presión cambiaria que se libere con una depreciación no muy alta en diciembre, con un tipo de cambio en torno a $1.685 a fin de año.

Hoy el mercado no lo ve: el futuro a diciembre está en $1.598 y el REM espera $1.593. “No sería descabellado, porque si se produce un cambio de stocks en la cartera de activos del público, los flujos comerciales no alcanzan a cubrirlo”, apunta.