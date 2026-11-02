Polémica en Zárate: concejales quieren obligar a los gauchos a usar chalecos reflectantes

El Concejo Deliberante de Zárate aprobó una ordenanza que obliga a los gauchos a utilizar chalecos reflectantes cuando circulen de noche por los caminos rurales del distrito. Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo entre las entidades tradicionalistas y llevó al intendente, Marcelo Matzkin, a anunciar que vetará la norma.

La disposición, impulsada por el bloque peronista junto con otros espacios de la oposición, establecía que los jinetes debían utilizar los chalecos entre la puesta y la salida del sol. La obligación también alcanzaba a los caballos, cuyos aperos —los elementos que componen el equipo de monta— debían incorporar materiales reflectantes para facilitar su visibilidad durante la noche.

La aprobación provocó el rechazo de las agrupaciones tradicionalistas, que cuestionaron la imposición de una prenda que consideran incompatible con la vestimenta típica del gaucho. Según plantearon, el chaleco no solamente desentona con los atuendos que utilizan en festividades y encuentros criollos, sino que tampoco se corresponde con las costumbres de los trabajadores rurales que todavía emplean caballos para desarrollar sus tareas.

Entre los argumentos expuestos por las entidades también señalaron que no existen registros de accidentes con caballos en caminos rurales que justifiquen la implementación de una obligación de estas características. La circulación nocturna, explicaron, responde a distintas necesidades vinculadas con las actividades del campo y con la participación en celebraciones tradicionalistas.

En ese sentido, indicaron que algunos trabajadores deben trasladarse durante la noche debido a los horarios de determinadas faenas rurales. A su vez, quienes participan de festivales y encuentros gauchescos suelen emprender viaje durante la madrugada para llegar a tiempo a los eventos, muchas veces vestidos con sus atuendos tradicionales.

Frente al malestar generado por la ordenanza, Matzkin recibió a representantes de las entidades tradicionalistas y se comprometió a vetar la iniciativa. De esta manera, la disposición aprobada por el Concejo no avanzaría en su implementación y quedaría abierta la posibilidad de que los concejales vuelvan a tratar el tema.