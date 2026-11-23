El diputado nacional y jefe del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, rechazó la propuesta de levantar un “muro” entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense y sostuvo que la relación entre ambas jurisdicciones debe construirse a partir de la integración.

“Son hermanos argentinos, son hermanos de la provincia de Buenos Aires o de donde vengan”, afirmó en declaraciones radiales.

La polémica la trajó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que en realidad habló de un “muro virtual” de seguridad tras arremetecontra la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires: “Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof”, advirtió.

“Jorgito, hablás de levantar un muro contra la ‘barbarie’ solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia”, le contestó el ministro de Seguridad, Javier Alonso en su cuenta de la red social X.

Horacio Rodríguez Larreta, el exjefe de Gobierno porteño, lanzó su campaña para volver a competir por la Ciudad (de Buenos Aires) bajo la consigna opuesta: “Vamos a derribar el muro”. Difundió un polémico video hecho con inteligencia artificial donde simulaba detonaciones en la General Paz para proponer, en realidad, la construcción de plataformas verdes y espacios de integración urbana entre barrios porteños y municipios del primer cordón.

Zago, al cuestionar la iniciativa, advirtió que una parte importante de los servicios que funcionan en CABA depende de trabajadores que llegan desde la Provincia. “El 50% de las prestaciones a nivel general se cae”, sostuvo, al plantear qué ocurriría si se interrumpiera ese vínculo.

También recordó que los residuos porteños se trasladan y entierran en territorio bonaerense y cuestionó los discursos que buscan establecer una división entre ambas jurisdicciones.