Polémica y freno a una ley de La Cámpora que regula apuestas online

La comisión de Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense se disponía a avanzar con un proyecto presentado por La Cámpora para regular el juego online. El sector que lidera Máximo Kirchner presiona para votar una iniciativa que establece una serie de controles para combatir la ludopatía y crea dos fondos destinados a la prevención del juego y el sostenimiento de clubes de barrio, pero un faltazo generalizado de legisladores de distintos bloques truncó el tratamiento del expediente.

El frustrado avance de la iniciativa que presentaron Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto generó una fuerte polémica y cruces a través de las redes sociales. También, desafíos para quienes faltaron porque la comisión volvió a ser convocada para el martes que viene. “Cada cual tiene que elegir que intereses tiene ganas de representar. De un lado está el pueblo de la provincia de Buenos Aires; del otro, 7 empresas con mucho poder, que nadie controla, que tienen ganancias siderales y están destruyendo nuestras comunidades”, disparó Tignanelli.

La comisión que preside Olivetto se iba a reunir hoy. Pero sólo fueron la mencionada diputada camporista y el massista Roberto Vázquez. La kicillofista Lucía Iañez avisó que no podría asistir por contar con otras actividades, pero el resto de los integrantes pegaron el faltazo sin previo aviso, trascendió. Ellos son Fernando Rovello (PRO), Diego Garciarena (UCR), Marcela Basualdo (Liga de Intendentes), Francisco Adorni (La Libertad Avanza), Juan Pablo de Jesús (Liga de Intendentes) y Fabián Luayza (Nuevos Aires).

La cosa no quedó en el mero faltazo y la reprogramación de la reunión para el martes que viene. Tignanelli y Rovello se cruzaron fuerte en las redes sociales. “Yo no voy a votar un fondo de 700 mil millones de pesos para ser manejado como caja política de La Cámpora”, cuestionó.

Beneficio para clubes

“El fondo que creamos se asigna directamente a los clubes de barrio y a los deportistas. Asignación específica y directa y lo sabes bien. Es un poco más de 700 mil millones Fernando querido lo que estamos queriendo sacarle a los dueños de las licencias para mitigar el desastre que están haciendo en la sociedad bonaerense”, retrucó Tignanelli. Después disparó sobre su par del PRO y su supuesta cercanía con los empresarios del juego. “Siempre fuiste honesto sobre los intereses que representás y habla bien de vos esa honestidad intelectual. También habla bien de vos que pongas la cara para defender el negocio de las licenciatarias. Ojalá todos tengan la misma claridad al expresarse”, señaló en lo que pareció, además, un tiro por elevación al gobierno de Axel Kicillof.

Rovello no se quedó atrás. “Claro que afectamos intereses, sobre todo del juego on line clandestino que en la Provincia es el 80% del mercado ilegal donde juegan los niños, niñas y adolescentes”, dijo el diputado del PRO, quien recordó que presentó un proyecto para combatir el juego ilegal que impide el acceso de menores de 18 años a las apuestas en línea, limita la publicidad de apuestas y establece la validación biométrica para acceder a las plataformas y tiempo de permanencia en las mismas.

En el debate se cuelan sospechas de todo tipo. Una de ellas, la mayor o menor cercanía de los legisladores involucrados en el mundo del juego. “Sabemos que afectamos intereses, que no iba a ser fácil”, sostuvo Tignanelli al referirse en forma elíptica a ese tema.

El proyecto de La Cámpora introduce un esquema específico para financiar políticas contra la ciberludopatía, a través de la creación del Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciberludopatía. Las licenciatarias deberán aportar una suma equivalente al 100% del monto que inviertan en publicidad, promoción, patrocinio y cualquier acción destinada a captar nuevos usuarios.

La iniciativa establece que el 70% de lo recaudado se distribuirá entre los municipios bonaerenses de acuerdo con el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y que el 30% restante quedará a disposición de la Provincia a través del Ministerio de Salud, con afectación específica y sin posibilidad de destinar esos recursos a otros fines.

Campañas

Este monto deberá financiar campañas de prevención y concientización, acciones de detección temprana, acompañamiento a las personas afectadas y sus familias, capacitación de profesionales, además de estudios e investigaciones sobre el fenómeno.

El segundo mecanismo económico que contempla la iniciativa consiste en un aporte mensual obligatorio equivalente al 3% de la totalidad de los premios correspondientes a las apuestas online autorizadas que será destinado a clubes de barrio y entidades deportivas.

Tignanelli reveló que las siete empresas autorizadas para operar en la Provincia (Bet63, Betano, Bettson, Betwarrior, BPlay, Sport.bet.ar y Stake) manejan un promedio mensual de apuestas online de USD 1.656 millones.

Como se dijo, el martes habrá un nuevo intento por avanzar con esta regulación.