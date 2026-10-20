Un informe de la televisión chilena mostró placas conmemorativas y objetos personales que familiares y visitantes argentinos habían dejado como homenaje a los soldados caídos en la guerra de 1982. Según explicó el periodista que realizó la recorrida, algunos de esos elementos fueron retirados y arrojados fuera del perímetro del cementerio por contener referencias a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Las imágenes, difundidas por el canal Teletrece, generaron controversia por el destino de las ofrendas depositadas en el Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de 249 combatientes argentinos. Detrás de la Cruz Mayor del cenotafio, junto al cerco que rodea el predio, se observaron placas, cintas, pulseras, figuras religiosas y piezas de cerámica, algunas rotas o deterioradas.

Durante el informe, el periodista chileno Samuel Rojas explicó que algunas placas terminan en ese sector porque incluyen consignas vinculadas con la reivindicación argentina de las Malvinas. Según relató ante las cámaras, esas expresiones son consideradas una ofensa o una provocación por parte de los residentes del archipiélago, por lo que los objetos son retirados del lugar donde fueron colocados.

Entre los elementos registrados apareció una placa del pueblo de Comodoro Rivadavia dedicada a los caídos, con una inscripción que expresa: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une - Abril 2026”. El homenaje, que había sido colocado en abril de este año, fue captado fuera del sector principal del cementerio, junto a otros recuerdos.

El episodio adquirió una dimensión particular por tratarse de un sitio de profundo valor simbólico para la Argentina. El Cementerio de Darwin es uno de los principales lugares de memoria de la guerra y recibe periódicamente a familiares de los caídos, excombatientes y delegaciones que viajan a las islas para rendir homenaje a quienes murieron durante el conflicto.

El informe también expuso el trasfondo político de la situación. Según la cobertura, los residentes del archipiélago rechazan las manifestaciones que consideran cuestionamientos a la soberanía británica. En ese contexto, Darwin habría sido un espacio en el que se toleraban determinados homenajes argentinos, aunque las imágenes difundidas muestran que algunas ofrendas ya no permanecían en el lugar donde habían sido depositadas.