Antes de su suspensión, la polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sumó ayer un capítulo judicial. El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia penal y solicitó levantar provisoriamente tanto el acto previsto para el 10 de diciembre como la instalación de una escultura en memoria del fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El planteo apuntó a determinar si la decisión de las autoridades de la Facultad de declarar de interés institucional la actividad puede constituir una apología del delito. El fiscal también pidió investigar si se utilizaron fondos, bienes o personal de la universidad para organizar el homenaje y colocar la obra, ante la posible comisión de delitos vinculados con el manejo de recursos públicos.

La presentación de Stornelli se sumó a otras dos denuncias. Una fue impulsada por el exjuez federal Guillermo Juan Tiscornia, quien cuestionó a los integrantes del Consejo Directivo que aprobaron la resolución, a los responsables de la cátedra que promovió la iniciativa y a los integrantes del denominado Colectivo Cultural Contramuro. La otra fue presentada por el diputado nacional Sergio Capozzi, quien señaló a la decana Ana Arias por presunta apología del crimen e incitación a la violencia colectiva.

En paralelo, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su rechazo al reconocimiento institucional. Su presidenta, Alejandra García, cuestionó que se homenajee a quien encabezó una organización que recurrió a secuestros, asesinatos y acciones armadas para alcanzar sus objetivos políticos.