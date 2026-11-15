Por el impacto de la inflación y la crisis, casi siete de cada diez familias no llegan a fin de mes

El desgaste del poder adquisitivo profundiza el ajuste cotidiano en los hogares del país. Según los datos desprendidos por Zentrix Consultora, el 67,7% de la población agota sus ingresos antes de finalizar el mes, reflejando las dificultades estructurales que atraviesan los sectores medios y bajos para sostener su economía doméstica.

El relevamiento nacional, realizado durante octubre, expuso números precisos a la dinámica de supervivencia económica: apenas el 23,6% logra llegar holgado a fin de mes sin capacidad de ahorro, mientras que un escaso 7,5% afirma poder ahorrar.

Asimismo, el informe detalla con crudeza cómo se fragmenta el calendario según el estrato social. Al analizar el momento en el que las familias se quedan sin recursos, las cifras acumuladas muestran que el 32,4% agota su dinero al 20 del mes, el 20,4% al 15, el 9,5% al 10 y un 5,4% ya no tiene fondos ni para el día 5.

En la clase baja, el impacto es dramático ya que el 82,4% de los hogares agota sus ingresos a más tardar el día 20 (el 43,8% no pasa siquiera del día 15), y ninguno declara capacidad de ahorro. Por su parte, en la clase media, el 60,6% se queda sin recursos antes del día 20, y el ahorro cae al 8,3%. Finalmente, el 75,6% de la clase alta llega a fin de mes con comodidad y el 40% logra ahorrar.

El peso de la crisis

Ante la imposibilidad de cubrir los gastos corrientes, el crédito se convirtió en una herramienta de supervivencia obligada. De acuerdo con el informe, el 59,4% de los hogares tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses.

Sin embargo, el uso del endeudamiento varía radicalmente según la clase social: mientras que en la clase baja el nivel de endeudamiento trepa al 71,7% y el 68,3% de ese rojo se destina exclusivamente a cubrir gastos básicos (alimentos y salud), en la clase alta el 52,7% de los créditos se utiliza para la adquisición de bienes durables. En el promedio general, el 57,7% de las deudas responde a la urgencia alimentaria y sanitaria.

El malestar económico encuentra su correlato en la percepción sobre los ingresos y la inflación. El estudio revela que el 80,6% de los encuestados considera que su salario no le está ganando a la inflación, frente a un magro 14,8% que cree lo contrario.

En sintonía con este diagnóstico, el 69,6% sostiene que el dato de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana. Además, el 63,9% califica negativamente la situación general del país, evidenciando que el peso de la crisis económica continúa siendo el principal factor de preocupación en la agenda social.