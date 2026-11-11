Por primera vez en 60 años, interna en AERI para elegir autoridades

Uno de los gremios más tradicionales que agrupa a empleados públicos bonaerenses afrontará este semana un inédito proceso electoral. Es que luego de más de 60 años habrá competencia interna para elegir a la futura conducción de AERI, el sindicato que reúne, entre otros, a trabajadores del ministerio de Economía, ARBA y el Registro de la Propiedad.

La actual conducción nucleada en la lista Blanca lleva como candidato a Roberto Sequeira, el actual secretario general de la entidad. Su desafiante es Juan Ignacio Buss, que lidera la opositora lista Azul.

Los comicios se desarrollarán mañana y están en condiciones de votar cerca de 3.200 afiliados en toda la Provincia.

En el entramado gremial bonaerense, AERI forma parte de la Federación de Gremios Estatales (Fegeppba), un sector equidistante de los mayoritarios UPCN y ATE.

Como se dijo, la oficialista lista Blanca está encabezada por Roberto Sequeira como candidato a secretario General y María Cecilia Delgado como Adjunta. Busca su continuidad y reivindica sus gestiones paritarias que derivaron en la incorporación de bonificaciones al sueldo básico, pases a planta permanente y una serie de jerarquizaciones conseguidas en el ámbito del Registro de la Propiedad.

la oposicion

En tanto, la lista Azul es encabezada por Juan Ignacio Buss, candidato a secretario General, acompañado por Natalia Fiscella como Adjunta.

“Creemos que estamos en un punto de quiebre de representación. Tenemos que cambiar la matriz de lo que hacemos dentro de la organización y volver a las bases”, expresó Buss.

Los comicios vienen con cierto condimento. Si bien ha habido internas en algunas secciones como La Plata donde dirigentes de la lista Azul integran la conducción, a nivel provincial es el primer enfrentamiento en 60 años.