Falta de transparencia, engaño y debilitamiento del sistema democrático, es el análisis de cuatro abogados constitucionalistas sobre las listas colectoras que el Gobierno nacional impulsaba para las elecciones presidenciales de 2027.

Para entender si las listas colectoras son viables desde el punto de vista jurídico, Noticias Argentinas conversó con los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez, Carlos Lombardi, Eduardo Gerome y Diego Armesto.

Gil Domínguez afirmó que “las colectoras en sí mismas nunca han sido una opción o una alternativa de las más transparentes para el proceso electoral”. No obstante, el letrado realizó una aclaración entre las listas colectoras para diputados y las listas colectoras para senadores. Indicó que “en principio las colectoras de diputados nacionales no tendrían ningún problema porque la elección de diputados nacionales es proporcional según el D’Hondt”.

“Ahora en la elección de senadores nacionales, veo un problema de constitucionalidad, ya que, ahí no es proporcional: el partido con más representación saca dos dos senadores y y la oposición saca uno”, añadió. Por lo tanto, en ese caso “se podría dar la posibilidad de que las dos colectoras que van con un solo presidente saquen dos y uno y sean dos las que tengan la misma oferta, y representen lo mismo mientras que la oposición se quedaría sin nada”.

Respecto a la falta de transparencia, Gil Domínguez afirmó que “las colectoras llaman a engaño y pueden confundir al electorado”, al tiempo que señaló que “no son de las prácticas más transparentes de todas”.

Por su parte, Lombardi precisó: “Desde el punto de vista constitucional es evidente que se admite ese tipo de metodología de selección de candidatos, más allá de los cuestionamientos propios de la doctrina”. En ese punto, advirtió que “pueden desnaturalizar la relación entre la voluntad del elector con las autoridades, con la representación política y sobre todo con el tema de la igualdad”. Y enfatizó: “La desnaturalización en lo que refiere a la relación entre los electores y los representantes y en lo que tiene que ver con la igualdad de condiciones en la competencia. Ahí está el conflicto constitucional, más allá de que, insisto, en la doctrina, por ahí aceptan esta metodología a regañadientes”.

Armesto coincidió con sus colegas en la falta de transparencia y afirmó: “Claramente lo que se hace es un engaño a la sociedad o al elector”, debido a que, “se produce una inequidad en la competencia electoral porque no hay una competencia en igualdad de condiciones”.

Por su parte, Gerome subrayó que “la Constitución no hace referencia alguna a las listas colectoras”.

Y agregó: “Por lo tanto, en principio y según la propia prescripción de la Carta Magna, todo lo que no está prohibido, está permitido”, indicó.

Para el abogado, “un candidato presidencial puede llevar dos diferentes listas para diputados sin que se viole la normativa constitucional”.

Diferencias

Domínguez, insistió: “Si se utilizan en una elección de diputados nacionales pegadas a una candidatura presidencial, yo no le veo muchas objeciones constitucionales. Ahora, en la de senadores sí. “En la de senadores, las listas colectoras no pasarían un test de constitucionalidad”. En consecuencia, remarcó: “Para mí está claro que que para los senadores no pueden ir colectoras. Para los senadores es inconstitucional porque choca con el formato dado en la Constitución para elección de senadores, dos y uno”.

A modo de ejemplo, indicó: “Permitiría que el partido A saque 40% y tenga al presidente L, el partido B saque el 35% y tenga al presidente L, y el partido C saque el 30% y tenga al presidente M”. Eso signficaría que “L se quedaría con los tres senadores, cuando la idea es uno por la mayoría y otro por la minoría” y por lo tanto, “iría en contra del formato de elección para senadores previsto en la Constitución”.

Es por eso, que hay distinguir entre las colectoras para diputados y para senadores. “Las colectoras de diputados por cómo se elige a los diputados son constitucionalmente posibles. No es la mejor alternativa, no es la más transparente, no es la que da mayor seguridad electoral, pero es posible. Ahora, la lista colectora para senadores se complica por la estructura de la Constitución que establece dos y uno”, sostuvo.

La voluntad popular

Mientras, Lombardi puso el foco en “la distorsión de la voluntad popular” y adelantó que “el problema va a aparecer cuando la cantidad de votos o la acumulación de votos favorezca una candidatura común, aunque las listas que la respalden representen propuestas políticas diferentes”.

Precisó que “la acumulación de votos favorece una candidatura común, aunque las listas que la respalden representen propuestas políticas diferentes o incluso contradictorias” y es por eso que “ahí radica la distorsión de la voluntad popular, debido a que, hay asimetrías”.

Añadió que “al llevarse a cabo una distorsión de la voluntad popular, se afecta la igualdad electoral y se manifiesta en la falta de transparencia. Se confunde al elector y se debilita el voto”.

En este contexto, el letrado hizo mención al artículo 38 de la Constitución Nacional, el cual fue incorporado en la reforma constitucional de 1994 y define y regula a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático.

Un caso en la Corte

Al ser consultados sobre antecedentes de listas colectoras, Gil Domínguez marcó que hasta ahora” no hay ningún caso” y señaló que “el más parecido es el caso Bravo, que se llevó a la Corte Suprema de Justicia”.

Precisó que en esa situación “Bravo había juntado dos partidos y armado su candidatura a senador”.

“Ahí la Corte y la Cámara Nacional Electoral condenaron la candidatura al argumentar que no se podían sumar dos listas para conformar la candidatura de un senador y así ganarle a otro”, explicó.

Añadió que el Máximo Tribunal sostuvo que “no se pueden sumar dos partidos para una candidatura a senador porque se está desvirtuando la idea de que tienen que ser dos y uno conforme los votos que saquen y que representen lo que representan, mayoría y minoría”.

En consecuencia, finalmente la Corte Suprema de Justicia asignó la tercera banca de senador al partido “Frente por un Nuevo País” que postuló a Gustavo Béliz.

Aquí Lombardi señaló que “a partir de 2007 hubo una sucesión ininterrumpida del método de las listas colectoras, que se implementó hasta 2011”.

Luego recordó el decreto 259/2019, que prohibió las listas colectoras al establecer que “en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y en las elecciones generales, las distintas secciones de la boleta deberán corresponder a agrupaciones que tengan idéntica denominación”.

Para concluir, acerca del planteo del Gobierno nacional de implementar listas colectoras como una excepción para las elecciones presidenciales de 2027, Gil Domínguez fue claro y afirmó: “Las cosas por más que se hagan una vez no dejan de ser inconstitucionales”.

Acerca de la posibilidad de un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema en el caso de que las listas colectoras se implementen, Gíl Domínguez adelantó: “Hasta que la Corte se pronuncie le va a se va a tomar su tiempo”. Asimismo, agregó: “Lo que sí podría haber una impugnación en primera instancia”.