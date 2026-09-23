¿Por qué el mercado financiero le presta más atención a la política que a la economía de cara al 2027?

El mercado financiero argentino volvió a mostrar señales de cautela y los inversores están siguiendo con especial atención el escenario político de cara a las elecciones de 2027. La caída de los bonos y el aumento del riesgo país se produjeron pese a que el Gobierno logró avanzar con un canje de deuda atada al dólar.

El mercado financiero argentino volvió a poner el foco en la política. Mientras el Gobierno consiguió extender buena parte de los vencimientos de deuda atada al dólar, los bonos soberanos registraron nuevas bajas y el riesgo país escaló hasta los 555 puntos básicos, un nivel que no alcanzaba desde mayo.

El comportamiento de los activos refleja la cautela de los inversores frente al escenario electoral y a las dudas sobre el rumbo político de los próximos meses. A esto se suma un contexto internacional desfavorable, que también ejerce presión sobre los mercados emergentes.

Uno de los datos destacados de la jornada fue el resultado del canje del bono dollar linked D30S6. El Tesoro recibió ofertas por USD 3.591 millones de valor nominal y aceptó USD 3.332 millones, con lo que consiguió postergar aproximadamente el 75% de los vencimientos previstos para la próxima semana. La aceptación fue considerablemente superior a la registrada en una operación similar anterior, que había alcanzado el 34%.

Del monto canjeado, USD 2.419 millones fueron trasladados hacia títulos con vencimiento a fines de octubre y otros USD 843 millones hacia instrumentos que vencen el 30 de noviembre. La gran mayoría de los inversores optó por plazos cortos: el 97% de los bonos canjeados no fue más allá de los próximos dos meses.

El resultado permitió mejorar el perfil inmediato de vencimientos, aunque también mostró que los tenedores mantienen una posición prudente respecto de los instrumentos argentinos de mayor plazo.

En paralelo, los bonos soberanos argentinos retrocedieron más de 1% y el riesgo país aumentó 22 puntos básicos hasta ubicarse en 555 unidades. De acuerdo con el análisis financiero publicado por Infobae, esta combinación de indicadores es interpretada en las mesas de operaciones como una señal de que el escenario político está teniendo un peso creciente en las decisiones de inversión.

El mercado cambiario también mostró movimientos diferentes según el segmento. En el Mercado Libre de Cambios se negociaron USD 609 millones y el Banco Central terminó con compras por apenas USD 9 millones. El dólar mayorista cerró en $1.514, sin modificaciones respecto de la jornada anterior.

En cambio, el dólar MEP avanzó $2, hasta los $1.536, mientras que el contado con liquidación subió $30 y llegó a $1.606, recuperando la caída registrada durante las dos ruedas anteriores.

La evolución de los bonos también está condicionada por el escenario internacional. Los títulos argentinos ofrecen actualmente rendimientos superiores al 11%, mientras que los bonos del Tesoro de Estados Unidos atraviesan un período de debilidad asociado al déficit fiscal estadounidense y al crecimiento de la deuda.