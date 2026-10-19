Por su motor económico, hay provincias con más optimismo sobre el futuro

El mapa productivo de nuestro país muestra una clara brecha en términos de proyección, tracción de inversiones y dinamismo económico. De acuerdo con diversos análisis de capacidad productiva e indicadores regionales —como el Ranking Productivo Provincial de Empiria Consultores—, los distritos cuyo perfil está alineado con la exportación de recursos estratégicos, energía, minería y agronegocios lideran las expectativas de desarrollo.

Pero un informe basado en datos del Ministerio de Economía y la Cepal destaca el peso abrumador de cuatro jurisdicciones, que generan más de dos tercios de la riqueza nacional y marcan fuertes asimetrías regionales: la provincia de Buenos Aires representa por sí sola 32,4% del Producto Bruto Geográfico (PBG) nacional. Si se suma la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el 20,1%, el área metropolitana explica más de la mitad de la riqueza generada en el país. Córdoba aporta 8% y Santa Fe 7,8%. Así, estas cuatro jurisdicciones concentran poco más de dos tercios de la generación anual de riqueza (68,3% del PBG).

Optimismo económico: Región Patagónica

De todos modos, cuna de la energía y la minería, la Patagonia encabeza el podio del optimismo económico debido a la escala de sus recursos naturales y la constante atracción de capitales intensivos.

Neuquén, con petróleo, gas y toda la potencialidad de Vaca Muerta, lidera las proyecciones gracias al desarrollo continuo de hidrocarburos no convencionales.

Presenta de los mayores indicadores de Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita, dinamismo en permisos de construcción e inversiones en infraestructura energética.

Mientras, Santa Cruz y Chubut tienen altísimas perspectivas en materia exportadora. La primera, por ejemplo, encabeza el desempeño exportador per cápita gracias a la minería (oro y plata), mientras que su vecina se consolida con hidrocarburos y la industria pesquera.

Región Centro y Pampeana

Es el motor agroindustrial y manufacturero. El corazón productivo del país sostiene expectativas favorables respaldadas por la escala de su mercado interno, la infraestructura existente y el impulso del sector agroexportador.

Santa Fe y Córdoba, agroindustria, maquinaria y bioeconomía, encabezan la generación de empleo privado, la densidad de empresas cada 1.000 habitantes y el volumen de exportaciones agrícolas e industriales.

Tienen grandes perspectivas por la demanda mundial de granos, derivados y biocombustibles.

Buenos Aires y CABA (Servicios, Industria y Finanzas). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera en atracción de capitales en servicios basados en el conocimiento, finanzas y tecnología. La provincia de Buenos Aires mantiene un fuerte optimismo en el cordón industrial y portuario agroexportador.

Región del NOA y Cuyo

Representan a la nueva era del litio y la minería a gran escala. Las provincias del noroeste y la cordillera proyectan un fuerte crecimiento impulsado por la transición energética global.

Jujuy, Salta y Catamarca componen el “Triángulo del Litio”. Y ya muestran índices récord de anuncios de inversión privada.

El desarrollo de proyectos extractivos y de refinamiento de litio posiciona a estas provincias como polos clave de exportación a mediano y largo plazo.

San Juan se destaca en el ranking regional por el potencial de sus proyectos cupríferos. Mendoza combina expectativas positivas entre la modernización de la industria vitivinícola, el turismo de alta gama y la exploración minera y petrolera no convencional.

Por el contrario, las provincias con mayor rezago en las proyecciones de crecimiento suelen ser aquellas con una alta dependencia del empleo público o con economías de menor escala (como Formosa, Chaco o La Rioja), donde la atracción de capitales privados y el volumen exportador enfrentan mayores desafíos estructurales.