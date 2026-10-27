Por un decreto del Gobierno, varias ciudades perderán el subsidio al gas

El Gobierno de Javier Milei oficializó la nueva reglamentación del nuevo Régimen de Zonas Frías, que establece cambios en el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. La medida, formalizada a través del Decreto 1266/2026, implica la quita del beneficio para más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires, además de afectar a usuarios de Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza.

El decreto presidencial establece que el mencionado fondo continuará financiando las compensaciones vinculadas con la comercialización de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), así como las bonificaciones correspondientes al Régimen de Zonas Frías.

El esquema contempla beneficios para los consumos de gas en la Región Patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. También prevé una bonificación adicional por Zona Fría, en el marco del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La normativa también mantiene la compensación relacionada con la venta de cilindros, garrafas y otros productos de GLP, así como del gas propano comercializado a granel, en las regiones contempladas por el régimen.

A nivel nacional, 3,35 millones de usuarios dejarán de recibir el beneficio automático. En la provincia de Buenos Aires, la medida alcanza a 94 municipios, entre los que están Bolívar, 25 de Mayo, 9 de Julio, Azul, Bahía Blanca, Cañuelas, Carmen de Areco y General Pueyrredón, entre otros.