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EL CASO DE INSFRÁN EN FORMOSA IMPACTARÍA EN PBA

Posible fallo de la Corte traería cola por las “re re”

Archivo

Por Redacción

Al cierre de esta edición, versiones periodísticas de medios nacionales señalaban un eventual pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la imposibilidad de que Gildo Insfrán volviera a competir por la gobernación de Formosa podría tener repercusiones políticas en terreno bonaerense. Según se filtró anoche comenzaron a circular detalles de una supuesta resolución del máximo tribunal que estaría próxima a conocerse.

La Corte ya se declaró competente para analizar el planteo contra la cláusula transitoria de la Constitución formoseña que permitiría que el actual mandato de Insfrán sea considerado como el primero bajo el nuevo régimen y, de esa manera, habilitaría otra candidatura en 2027.

La expectativa también empieza a mirar hacia la Provincia de Buenos Aires. Aunque se trata de regímenes constitucionales y jurídicos diferentes, un eventual fallo restrictivo sobre las reelecciones en Formosa podría convertirse en un argumento político para los sectores bonaerenses que rechazan el regreso de las reelecciones indefinidas de los intendentes.

La discusión ya divide al peronismo provincial. Sectores cercanos a Axel Kicillof impulsan que los jefes comunales puedan volver a competir sin el actual límite de mandatos consecutivos, mientras que el Frente Renovador mantiene su rechazo a modificar la legislación que contribuyó a impulsar en 2016.

El debate está lejos de ser menor: con la legislación vigente, decenas de intendentes quedarían impedidos de buscar otro período consecutivo en 2027. La discusión se encuentra trabada en la Legislatura y forma parte de una negociación más amplia que atraviesa a las distintas vertientes del peronismo y a los bloques opositores.

Por eso, aunque jurídicamente un pronunciamiento sobre Formosa no resolvería automáticamente la situación bonaerense, políticamente podría traer cola. Quienes se oponen a la re-reelección de los intendentes podrían utilizar la decisión de la Corte como un nuevo argumento dentro de una discusión que deberá definirse antes de que el calendario electoral de 2027 termine de imponerse.

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