Postergan el debate del proyecto para regular las apuestas on line

La intención de La Cámpora tendiente a acelerar los tiempos para votar el martes el proyecto que regula las apuesta on line en la Provincia, deberá esperar. Es que si bien la Cámara de Diputados bonaerense convocó a sesión, el tema no aparecerá en agenda.

La demora tiene que ver con que para el lunes está citado en la comisión de Ludopatía el presidente de Lotería, Gonzalo Atanasof. Por consiguiente, se habla de escaso tiempo como para introducirle modificaciones a la iniciativa y dejarla lista para sancionarla al día siguiente. Además, aún debe transitar por las comisiones de Legislación y Presupuesto.

El proyecto es impulsado por los diputados Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto y avanzó en sintonía con el anuncio del gobierno bonaerense de establecer un impuesto del 2 por ciento sobre los premios de las apuestas. Se habla de recaudar entre 35 mil y 40 mil millones de pesos por mes que pasarán a engrosar un Fondo de Inclusión Social que incluye políticas para abordar la ludopatía.

La propuesta de La Cámpora busca controlar el acceso, funcionamiento, publicidad y el patrocinio de las plataformas, además de establecer medidas de protección para niños, niñas y adolescentes.

Propone crear el Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciberludopatía, financiado con aportes de las empresas licenciatarias. El 70% de los recursos se distribuiría entre los municipios y el 30% quedaría para el Ministerio de Salud.

Además se crearía el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, con un aporte equivalente al 3% de los premios vinculados a las apuestas online autorizadas. El 85% se destinaría a clubes, centros de jubilados y entidades culturales, mientras que el 15% se reservaría para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

La iniciativa contempla controles biométricos para verificar la identidad de los usuarios, sesiones de juego de hasta 60 minutos y restricciones de acceso después de varios ingresos en un mismo día. También propone una herramienta de autoexclusión por dos años y mayores límites a la publicidad, especialmente aquella dirigida a menores o que presente las apuestas como una vía de éxito económico.