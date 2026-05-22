Postergan el vencimiento del Impuesto a las Ganancias

El Gobierno nacional extendió el plazo para que las personas humanas y sucesiones indivisas realicen la presentación de las declaraciones juradas y el pago del saldo resultante de los impuestos correspondientes al período fiscal 2025, y alcanza al Impuesto a las Ganancias, sobre los Bienes Personales y al Impuesto Cedular

La medida fue comunicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a través de la Resolución General 5851/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Los contribuyentes podrán cumplir con estas obligaciones, de manera excepcional, hasta el 27 de julio de 2026, inclusive.

Este nuevo cronograma sustituye las fechas de vencimiento general que se habían establecido previamente para el año calendario.

La decisión se tomó debido a que "diversas entidades representativas de los profesionales en ciencias económicas han planteado la necesidad de contar con un plazo adicional para la correcta y completa confección de las referidas declaraciones juradas".

El organismo recaudador consideró aconsejable otorgar la prórroga con el fin de "facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias".

En cuanto a las declaraciones juradas informativas que deben presentar los beneficiarios de ciertas rentas (empleados y jubilados), el plazo se extendió hasta el 31 de julio de 2026, inclusive.