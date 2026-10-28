Preocupación en Vicente Casares por casos de manos-pies-boca en un jardín

En Vicente Casares, la aparición de casos de la enfermedad conocida como “manos-pies-boca” en el Jardín de Infantes N.º 901 generó preocupación entre las familias. Mientras algunos padres sostienen que hubo 14 chicos afectados, las autoridades confirmaron cuatro casos hasta el momento.

“Entre las tres salas hubo 14 chicos con el virus e incluso una mamá también se contagió. El problema es que no hubo una comunicación desde el Jardín y le terminan echando la culpa a los padres por enviar a los chicos al jardín con fiebre”, expresó un padre.

Otra madre explicó que su grupo solicitó autorización a los directivos para ingresar al establecimiento y limpiar los elementos compartidos por los niños.

En diálogo con InfoCañuelas, la inspectora distrital Silvia Dickie descartó que se hayan registrado 14 contagios y precisó: “Tuvimos cuatro en total, uno el viernes, que fue informado por la familia, y tres más durante el lunes. Uno pertenece a la sala de 4 años y los restantes se dieron en la sala de los más chiquitos”.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Daniel Arfus, confirmó la misma cantidad de casos y explicó que se trata de una infección estacional. “Es un virus que se contagia por contacto directo, es una virosis estacional como la varicela, que también aparece en estos tiempos. Es algo que aparece todos los años y que va a seguir apareciendo”, señaló.

El funcionario recomendó no enviar a los chicos al jardín si presentan síntomas. “En caso de que los padres vean que sus hijos o hijas tienen fiebre o están subfebriles, no deben enviarlos al Jardín. Deben ser diagnosticados por un médico y no deben concurrir a clase hasta recibir el alta”, advirtió.

La enfermedad suele afectar a menores de cinco años y puede provocar fiebre, dolor de garganta, llagas en la boca y pequeñas ampollas en manos y pies. Para prevenir el contagio, se aconseja lavarse las manos con frecuencia, desinfectar juguetes y superficies y evitar compartir vasos y cubiertos.