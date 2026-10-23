Preocupación por empresas de EE UU y la Ley Malvinas

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno buscó aprobar en el contexto del endurecimiento de su política hacia el Reino Unido y las Islas Malvinas preocupa a los Estados Unidos. Así lo reconoció el número dos del Departamento de Estado. El tratamiento de la ley se postergó en el Congreso en el transcurso de la semana.

“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau.

El canciller Pablo Quirno recibió ayer en el Palacio San Martín a Landau, uno de los principales funcionarios del equipo de Marco Rubio, en una nueva demostración del alineamiento político y diplomático del gobierno con la administración de Donald Trump. La reunión estuvo marcada por una serie de anuncios en materia de seguridad, inversiones y cooperación económica, así como por las negociaciones para facilitar el ingreso de argentinos a EEUU.

La visita de Landau, quien llegó acompañado por Juan Pablo Segura, funcionario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se produce en medio de una intensa agenda bilateral.