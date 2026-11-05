Preparan un portal web de gestión del riesgo ante la amenaza de El Niño

La Municipalidad de La Plata prepara un sitio web para que los vecinos puedan consultar información meteorológica, alertas y protocolos de actuación ante posibles emergencias, en un escenario de mayor preocupación por la llegada del fenómeno de El Niño. La herramienta permitirá identificar los sectores de mayor peligrosidad de cada barrio, los corredores seguros y los puntos de encuentro previstos ante una eventual inundación.

La iniciativa fue presentada por los integrantes de la nueva Unidad de Gestión del Riesgo municipal, Sergio Resa, Fernando Carlos y Pablo Romanazzi, durante una entrevista en el programa “Despierten Bonaerenses”. Los funcionarios señalaron que la plataforma estará disponible en los próximos días y que formará parte de un esquema de prevención que incluye monitoreo meteorológico, capacitación y coordinación con distintas instituciones.

Fernando Carlos, subsecretario del área, explicó que la unidad reúne distintas direcciones y equipos técnicos, entre ellos los de Riesgo Hídrico e Hidrometeorología y Sistema de Alerta Temprana. El dispositivo cuenta con 21 estaciones meteorológicas y cinco estaciones hidrométricas ubicadas en los principales arroyos. Esa información permite elaborar pronósticos y evaluar posibles impactos en el territorio, con actualizaciones cada 12 horas en condiciones normales y cada dos horas cuando hay alertas.

Carlos indicó que el objetivo es que los vecinos puedan acceder desde sus teléfonos a información específica de su zona. También anticipó que se ampliaron los protocolos barriales: de 522 registrados en 2023 pasarán a 735 en la nueva versión, que contempla además concentraciones de personas en espectáculos y otros espacios públicos.

Por su parte, el ingeniero Pablo Romanazzi advirtió que uno de los mecanismos de inundación que más preocupa es la acumulación de lluvias, capaz de saturar las cuencas y provocar anegamientos incluso ante precipitaciones posteriores de menor intensidad. También recordó el antecedente del 2 de abril de 2013, cuando cayeron 300 milímetros en tres horas. En ese sentido, explicó que los mapas de peligrosidad contemplan tanto la altura que puede alcanzar el agua como su velocidad, un factor que también representa un riesgo para las personas.

Romanazzi detalló que cada protocolo indicará por dónde no circular, cuál es el corredor seguro y adónde dirigirse ante una emergencia. La recomendación, sostuvo, es acatar las alertas y evitar traslados durante el desarrollo de las tormentas. En caso de evacuación, la primera instancia contempla clubes conveniados con el Municipio como espacios de alojamiento temporal.

A su vez, Sergio Resa vinculó la prevención con el ordenamiento territorial. Explicó que el plan incorpora los mapas de riesgo para evitar nuevas construcciones y ocupaciones en los valles de inundación, y propone preservar áreas libres de las cuencas altas para retener agua mediante parques inundables. Mencionó que las cuencas de los arroyos El Gato, Maldonado, Rodríguez, Martín y Carnaval presentan sectores urbanizados expuestos.

Los funcionarios también recomendaron contar con una mochila de emergencia con agua, una muda de ropa, documentación protegida, medicación y medios de comunicación cargados. Además, anunciaron actividades de capacitación con escuelas, universidades y organizaciones comunitarias. El propósito, remarcaron, es que la población conozca de antemano cómo actuar y que la prevención no dependa exclusivamente de la respuesta estatal.