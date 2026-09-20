Preparativos para una nueva gira internacional

Tras el acto en Avellaneda, ahora Kicillof se prepara para emprender una nueva gira internacional. Viajará el martes a la ciudad de Nueva York con el objetivo de fortalecer los vínculos con acreedores y empresarios internacionales.

La visita del gobernador a los Estados Unidos coincidirá con la presencia del presidente Javier Milei, quien asistirá a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, ambos dirigentes desarrollarán agendas separadas.

Kicillof encabezará el martes reuniones de trabajo con fondos de inversión que poseen títulos de deuda de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el mandatario mantendrá conversaciones con directivos de empresas que cuentan con proyectos en curso o analizan realizar desembolsos en el territorio provincial. La agenda en Wall Street se desarrolla semanas después de que la Provincia completara, el pasado 1° de septiembre, un pago semestral por U$S 420 millones.

El miércoles 23, el Gobernador compartirá un espacio institucional junto al alcalde neoyorquino Zohran Mamdani. Ambos dirigentes participarán del coloquio titulado “Construyendo una economía para la mayoría”, actividad que podría sumar la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.