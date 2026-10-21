Presentan un proyecto para incorporar la inteligencia artificial a las escuelas bonaerenses

La diputada provincial del PRO Julieta Quintero Chasman presentó una iniciativa para modificar la Ley Provincial de Educación e incluir contenidos de programación, robótica e inteligencia artificial. La propuesta contempla capacitación docente y medidas para reducir las desigualdades en el acceso a la tecnología.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense propone incorporar la enseñanza de inteligencia artificial y tecnologías emergentes al sistema educativo provincial. La iniciativa, impulsada por la diputada del PRO Julieta Quintero Chasman, plantea modificar la Ley Provincial de Educación N° 13.688 para sumar una modalidad específica orientada a la formación tecnológica.

La propuesta contempla una incorporación progresiva de los contenidos en los distintos niveles educativos, con especial atención a las escuelas primarias y secundarias. Entre los temas previstos figuran programación, robótica, pensamiento computacional, automatización, tecnología blockchain e internet de las cosas.

El proyecto busca que los estudiantes adquieran herramientas para comprender el funcionamiento de las nuevas tecnologías, resolver problemas y evaluar sus aplicaciones. También propone abordar el uso responsable de la inteligencia artificial, el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía.

Capacitación docente y acceso a herramientas digitales

La iniciativa incluye medidas para fortalecer la formación inicial y continua de los docentes, mediante capacitaciones y materiales pedagógicos actualizados. Además, plantea la articulación con universidades, instituciones científicas y tecnológicas, y programas educativos digitales gratuitos.

Otro de los puntos contempla propuestas optativas para los alumnos que quieran profundizar sus conocimientos en estas áreas.

En los fundamentos del proyecto, la legisladora señala la importancia de incorporar estos contenidos tanto para la continuidad de los estudios en disciplinas científicas y tecnológicas como para ampliar las oportunidades de inserción laboral.

Qué plantea para reducir la brecha digital

El texto también aborda las diferencias en el acceso a la tecnología vinculadas con factores geográficos, socioeconómicos y de infraestructura. En ese sentido, propone promover condiciones adecuadas de conectividad y equipamiento en las escuelas de gestión estatal.

Para llevar adelante las medidas, plantea aprovechar los programas existentes, los recursos digitales de libre acceso y los convenios con universidades y organismos especializados.

Según el proyecto, la implementación quedaría sujeta a los recursos disponibles y se realizaría sin crear nuevas estructuras administrativas ni requerir partidas presupuestarias adicionales.

La iniciativa deberá avanzar en el ámbito legislativo para que sus propuestas puedan incorporarse a la normativa educativa bonaerense.