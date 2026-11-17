El diputado provincial de La Libertad Avanza Oscar Liberman presentó un proyecto de ley para eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires y reemplazarlo por un esquema aplicado exclusivamente al consumo final de bienes y servicios. La iniciativa propone una transformación estructural del sistema impositivo bonaerense, con una implementación gradual que deberá completarse en un plazo máximo de cinco años.

El proyecto establece que Ingresos Brutos sea reemplazado por el Impuesto Provincial al Consumo Final (IPCF) que, a diferencia del sistema actual, que agrava su sucesivas etapas de la actividad económica, se aplicará únicamente cuando un bien o servicio llegue al consumidor final. De esta forma, las operaciones destinadas a reventa, producción o transformación quedarán excluidas del gravamen hasta que el bien o servicio llegue al consumidor final.

“Ingresos Brutos es uno de los impuestos más distorsivos que tenemos. Castiga la producción, encarece los bienes y servicios y perjudica especialmente a las empresas que necesitan competir con productos de otras provincias o del exterior, ya que se va acumulando en cada etapa de producción y comercialización, y termina incorporándose al precio que pagan los consumidores. Es un sistema que genera costos ocultos, desalienta la inversión y le resta competitividad a nuestra economía. Nuestra propuesta es cambiar esa lógica de raíz: que el impuesto se cobre una sola vez, cuando el producto llega al consumidor final”, sostuvo Liberman al fundamentar la iniciativa.

El proyecto establece una alícuota general máxima del 6,25% sobre el precio neto de la operación. Según los cálculos incluidos en los fundamentos del proyecto, elaborado en base a datos de 2025, una tasa del 6,11% permitiría mantener el nivel de recaudación provincial. El esquema también establece una alícuota reducida para medicamentos, insumos sanitarios y transporte público, además de reintegros focalizados para hogares de menores ingresos.

En cuanto a su implementación, la propuesta prevé una transición de hasta cinco años, durante los cuales deberán incorporarse anualmente al nuevo régimen actividades que representen, como mínimo, el 20% de la recaudación de Ingresos Brutos del ejercicio anterior. A medida que cada sector ingrese al nuevo sistema, dejará de tributar Ingresos Brutos, sin que una misma operación pueda quedar alcanzada simultáneamente por ambos impuestos.

“No estamos proponiendo una medida improvisada ni un salto al vacío. Planteamos una transición ordenada, con reglas claras y mecanismos para preservar los recursos públicos. El objetivo es avanzar hacia un sistema tributario más eficiente, transparente y favorable a la actividad económica, sin comprometer el funcionamiento del Estado”, remarcó Liberman.

El proyecto también contempla medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de los municipios bonaerenses, al incorporar el nuevo esquema a la masa coparticipable. Además, crea un Fondo de Compensación Municipal para asistir durante los primeros tres años de su implementación a las comunas que pudieran registrar una caída en sus recursos como consecuencia de la transición. Asimismo, se establece el reconocimiento de los saldos a favor acumulados de Ingresos Brutos, que podrán utilizarse para compensar obligaciones tributarias o solicitar su devolución en los casos previstos.

Entre otras disposiciones, la iniciativa incorpora herramientas de fiscalización digital, como el Certificado de Reventa Digital, que permitirá identificar las operaciones destinadas a etapas posteriores de producción o comercialización. También prevé mecanismos de evaluación periódica del impacto fiscal y económico del nuevo régimen, con participación de organismos provinciales, especialistas y representantes de distintos sectores.

“La provincia de Buenos Aires tiene un enorme potencial productivo, pero necesita un sistema tributario que acompañe su desarrollo en lugar de obstaculizarlo. El Estado no puede seguir convirtiéndose en una carga adicional en cada etapa de la actividad económica. Esta reforma apunta a generar mejores condiciones para producir, invertir y crear empleo, y a construir una provincia más competitiva”, concluyó Liberman.