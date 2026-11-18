*La iniciativa propone que las empresas que aumenten su producción no paguen tributos adicionales sobre ese crecimiento durante cuatro años. Sus impulsores estiman que podría contribuir a recuperar 90.000 puestos de trabajo.*

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que propone establecer beneficios impositivos para las industrias y las pequeñas y medianas empresas que incrementen su producción. La iniciativa, denominada “Cero Impuestos a la Reactivación Industrial y PyMEs”, plantea que las firmas no paguen impuestos adicionales sobre el crecimiento de su actividad durante un período de 48 meses.

La propuesta alcanza a dos tributos nacionales: el Impuesto a las Ganancias y el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque. Según explicaron sus impulsores, las empresas continuarían tributando por su nivel de actividad actual, pero quedarían exentas de la carga adicional correspondiente al incremento de su producción.

El beneficio se calcularía a partir de topes impositivos actualizados de acuerdo con la inflación de cada sector y alcanzaría tanto a las ventas en el mercado interno como a las exportaciones.

Para acceder al régimen, las empresas deberían pertenecer a sectores industriales cuya utilización promedio de la capacidad instalada sea inferior al 75%, según los registros del INDEC. De acuerdo con los datos citados por los autores del proyecto, 11 de los 12 sectores industriales relevados cumplirían actualmente con esa condición.

Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, y Manuel Passaglia, diputado provincial bonaerense, sostienen que la medida podría contribuir a recuperar alrededor de 90.000 empleos industriales, puestos de trabajo que, según sus estimaciones, se perdieron desde noviembre de 2023.

Los legisladores también señalaron que existen inversiones en fábricas y maquinaria que podrían aprovecharse para incrementar la producción. En ese sentido, estimaron en unos 60.000 millones de dólares el capital ya destinado a instalaciones industriales que podría ponerse nuevamente en actividad.

“Sobre lo que ya producen van a seguir pagando los mismos impuestos, pero sobre lo que produzcan de más no van a pagar impuestos adicionales”, explicó Santiago Passaglia al presentar la propuesta.

Por su parte, Manuel Passaglia planteó que el objetivo es mejorar las condiciones de competitividad de las empresas que ya están radicadas en el país. También cuestionó los costos que enfrenta el sector productivo, entre ellos la presión impositiva, el precio de la energía y las dificultades de acceso al crédito.

La iniciativa se presentó en paralelo con una convocatoria a los gobiernos provinciales. Los hermanos Passaglia enviaron una carta a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño para invitarlos a impulsar medidas similares en sus respectivas jurisdicciones.

Los autores del proyecto sostienen que el esquema permitiría estimular nuevas ventas, inversiones y contrataciones sin modificar los impuestos que las empresas ya pagan por su nivel de producción actual. La iniciativa deberá avanzar ahora en el ámbito legislativo para iniciar su tratamiento.