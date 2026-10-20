Préstamo del FMI: archivan la causa

La Justicia dejó firme el archivo de la causa por el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que investigaba al expresidente Mauricio Macri y también a los funcionarios de esa gestión Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Nicolás Dujovne, entre otros.

La decisión fue firmada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes rechazaron el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa por el acuerdo de más de US$ 57.000 millones firmado en 2018.

En el fallo, mencionaron que el fiscal general Raúl Omar Pleé sostuvo que “las hipótesis presentadas por el fiscal de instrucción no se corresponden con inferencias lógicas de las constancias de la causa, obtenidas luego de una extensa investigación”. Además, apuntó que después de cinco años de investigación “no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta”

Y agregó: “De modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”.