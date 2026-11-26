El oficialismo local avanzó este jueves en la creación de una nueva tasa municipal de caminos rurales, cuya recaudación tendrá como destino un fondo afectado para el mantenimiento vial de las zona del cordón frutihortícola. Fue en el marco de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, donde se despecharon el proyecto de Presupuesto 2027 y la ordenanza Fiscal girados por el intendente, Julio Alak.

Al mismo tiempo, los ediles retiraron del proyecto un polémico artículo que creaba una tasa específica para los inmuebles ociosos y que representaba el 125 por ciento de la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM). De ese mismo porcentaje será la nueva tasa que deberán abonar unas casi 6.000 parecelas rurales.

El nuevo concepto apunta a la recuperación de los caminos rurales del partido, a partir de afectar los fondos de su recaudación exclusivamente a su mantenimiento. Según indicaron desde el oficialismo, la estimación es que se obtendrían para este fin unos 3.500 millones de pesos anuales.

De aprobarse en el recinto, a partir de enero los propietarios de estas zonas rurales veràn un incremento tributario del orden del 50 por ciento sobre el monto que abonaban de la tasa SUM, la que dejarán pagar.

Es que, según explicaron, que una propiedad en zona rural pague la SUM, cuya prestación reúne la recolección de residuos, el alumbrado y el barrido está abocada a zonas urbanas. Sin embargo, argumentaron, la necesidad del cordón productivo local reside en tener caminos rurales en condiciones de transitabilidad.

Durante la reunión de comisión, el oficialista Sergio Resa estuvo a cargo de explicar el sentido de la creación de esta tasa. Y la planteó como una medida para “defender la producción y el trabajo local”. El edil contó que La Plata tiene 5.926 inmuebles rurales, que ocupan alrededor de 60 mil hectáreas, donde se desarrolla uno de los principales cinturones frutihortícolas y floricolas del país. “Tenemos que garantizar las condiciones de infraestructura necesarias para que ese sector pueda producir, comercializar y generar empleo”, dijo.

Y subrayó que el objetivo del gobierno local es crear una política tributaria que reconozca las particularidades del territorio rural. “Actualmente, los inmuebles rurales tributan bajo el mismo esquema que los inmuebles urbanos. Proponemos establecer una tasa diferenciada que responda a las características del territorio y a las necesidades específicas del sector productivo rural”.

El mal estado de los caminos rurales viene siendo un contundente reclamo de los productores, debido a que los barriales y los baches complican la logística a la hora de trasladar la mercadería desde sus plantaciones.

En este sentido, los alakistas insistieron en que el propósito de esta incorporación a la Fiscal es el de “garantizar que el 100 por ciento de lo recaudado vuelva al sector rural”. Y sostuvieron que su propuesta es la de “crear un Fondo de Desarrollo Productivo Rural con afectación específica de los recursos provenientes de esta tasa. Cada peso que se recaude deberá destinarse a financiar los servicios que necesita el sector rural”, dijeron.

MODIFICACIONES

Al mismo tiempo, el oficialismo accedió a eliminar un polémico artículo del proyecto de la ordenanza Fiscal, que creaba una tasa especial a inmuebles ociosos y que había sido cuestionada por los bloques de la oposición.

Los despachos de comisión fueron de mayoría, al contar con las firmas de los integrantes del bloque de Unión por la Patria y del radical Gustavo Staffolani. Lo rechazaron los integrantes de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO. Con este panorama, a pesar del rechazo del arco violeta y amarillo, el peronismo contaría con los números necesarios para sancionar la ordenanza Fiscal en el recinto.

Según indicó ayer a EL DIA el presidente del bloque de LLA, Guillermo Bardón, el rechazo de la Fiscal obedece a que “no entendemos qué justifica un aumento del 30 por ciento de la tasa SUM, cuando la pauta inflacionaria para el año próximo fue fijada en el 18 por ciento”. Al mismo tiempo, cargó contra el proyecto de Presupuesto municipal 2027. “Al igual que los años anteriores, la seguridad sigue sin ser una prioridad a la hora de asignar partidas”, ejemplificó.

Ante la presencia del secretario de Economía municipal, Sebastián Genatti, Bardón cuestionó la expresión de los montos asociados a la tasa de Capitalidad, que la Ciudad cobra a la Provincia por prestar servicios en los edificios de su administración. El funcionario explicó al edil opositor que la deuda acumulada por parte del Estado bonaerense desde 2025 es de 16.151 millones de pesos, aunque no la consignó porque “el año aún no terminó y puede ocurrir que paguen antes de terminarlo”. De todas formas, aclaró, el estado final de esa cuenta quedará formalmente reflejado cuando el Ejecutivo municipal presente la rendición de cuentas, en marzo del año que viene.

Al mismo tiempo, durante la sesión que también se desarrolló ayer, se votó ayer sobre tablas un proyecto para crear un Plan de Regularización de las empresas que se radicaron en el Parque Industrial II, debido a que las firmas contaban sólo con boletos de compra venta de sus propiedades. Para que la Comuna pueda terminar de cobrarles el valor de las plantas adquiridas, que ahora estarán en condiciones de escriturarse.