Presupuesto 2027 de Provincia: gastos, qué pasará con los impuestos y el endeudamiento

El gobierno de Axel Kicillof presentó este jueves en la Legislatura bonaerense los proyectos de Presupuesto, Ley Impositiva y Financiamiento para 2027, el último año de su gestión. La iniciativa contempla un gasto total de $58,6 billones y establece como prioridades la inversión en infraestructura, la protección social, la salud, la educación y la seguridad, en un contexto que la administración provincial definió como de emergencia económica.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Pablo López, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera. Durante el encuentro, el funcionario sostuvo que el proyecto fue elaborado en un escenario nacional más adverso, marcado por la recesión y el deterioro de los ingresos y las condiciones de empleo.

López también apuntó contra el Gobierno nacional por los recursos que, según afirmó, fueron recortados a la Provincia. “El Gobierno nacional recortó de manera ilegal fondos que a octubre alcanzan $20 billones, que en la gestión del Gobernador Axel Kicillof destinábamos a escuelas, patrulleros, ambulancias, servicios y derechos de todos los bonaerenses”, sostuvo. A ese escenario sumó la caída de la recaudación provincial como consecuencia de la crisis económica.

El Presupuesto 2027 y las prioridades de Kicillof

El proyecto prevé una inversión de capital de $4,05 billones para dar continuidad al Plan de Obra Provincial. Entre las iniciativas contempladas figuran obras de infraestructura universitaria, proyectos de agua potable y saneamiento, trabajos hidráulicos y viales, la construcción y puesta en valor de centros de salud y la ejecución de viviendas.

En ese esquema, la Provincia prevé continuar con el Plan Hídrico del Gran La Plata y el Plan Hídrico Integral de Bahía Blanca y Coronel Rosales. También se incluyen obras para reducir el impacto de eventos climáticos extremos, el mantenimiento de rutas provinciales y la finalización de viviendas sociales y proyectos que quedaron paralizados por el Gobierno nacional.

En materia social, el presupuesto destinado a la protección de los sectores vulnerables alcanzará los $2,32 billones. Uno de los principales componentes será el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que se proyecta que llegue a 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes, además de otras políticas de asistencia alimentaria y protección de la niñez.

Por su parte, la inversión en Salud se estima en $2,26 billones, con fondos para infraestructura, equipamiento y programas como Salud Digital Bonaerense y Medicamentos Bonaerenses. También se contempla la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer y el fortalecimiento de la atención en salud mental.

Para Educación, el proyecto contempla $1,93 billones. Entre los objetivos se encuentran la continuidad del proceso de universalización de la jornada extendida, la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje y el sostenimiento del programa PUENTES.

En Seguridad y el Servicio Penitenciario, la inversión proyectada asciende a $1,98 billones. Los recursos estarán destinados al equipamiento, la infraestructura, la capacitación y el reentrenamiento de las fuerzas policiales y del sistema penitenciario. También se prevé la puesta en marcha de un plan para poner en valor dependencias policiales judicializadas.

El pedido de deuda y la negociación en la Legislatura

Uno de los puntos centrales del proyecto de Financiamiento 2027 será la autorización para tomar deuda por el equivalente a US$1.000 millones. La iniciativa también contempla el fortalecimiento del programa de Letras del Tesoro y la continuidad de las colocaciones de títulos en pesos para refinanciar vencimientos y mejorar el perfil financiero de la Provincia.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la estrategia buscará diversificar las fuentes de financiamiento, fortalecer el mercado local y consolidar el acceso a organismos multilaterales y bilaterales de crédito.

El endeudamiento también estará vinculado a la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, destinado a acompañar a los municipios bonaerenses.

Sin embargo, la aprobación de los proyectos no aparece como un trámite sencillo. Tanto el Presupuesto como los artículos vinculados al endeudamiento requieren una mayoría de dos tercios en la Legislatura, lo que obliga al oficialismo a negociar con sectores de la oposición.

En ese escenario, todavía permanecen diferencias que quedaron de la discusión del Presupuesto 2026. La UCR, por ejemplo, reclama el incumplimiento del acuerdo que contemplaba la designación de los cuatro integrantes vacantes de la Suprema Corte bonaerense, una negociación en la que el radicalismo sostiene que le corresponde uno de los lugares.

La Libertad Avanza también busca disputar espacios en esa discusión, mientras que otros sectores opositores podrían sumar sus propios reclamos durante el debate parlamentario.

Además, la negociación podría extenderse a otros temas de interés político, como el proyecto que propone restablecer las reelecciones indefinidas de los intendentes. No se descarta que esas iniciativas puedan formar parte de un paquete legislativo de fin de año.

Qué plantea la Ley Impositiva 2027

Junto al Presupuesto, el Gobierno bonaerense presentó la Ley Impositiva, que, según detalló el Ministerio de Economía, no contempla un incremento de la presión tributaria y mantiene la estructura fiscal vigente durante 2026.

En Ingresos Brutos no se modificarán las alícuotas, aunque se actualizarán los montos de facturación anual que permiten acceder a tasas reducidas para las micro, pequeñas y medianas empresas de los distintos sectores productivos.

En cuanto a los impuestos patrimoniales, la Provincia aseguró que no habrá incrementos reales en la tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores. Tampoco se modificarán la estructura ni las alícuotas del Impuesto de Sellos.

La iniciativa busca, de acuerdo con el Ejecutivo, sostener los recursos provinciales sin incrementar la carga tributaria sobre los contribuyentes, en un contexto de caída de la recaudación y dificultades económicas.