Presupuesto 2027: el Gobierno estima un crecimiento y una fuerte caída de la inflación

El Gobierno de Javier Milei prevé una fuerte caída de la inflación y también es optimista respecto del crecimiento de la economía para 2027. Así surge de las proyecciones plasmadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Presupuesto que ingresará mañana por la Cámara de Diputados y que, a diferencia de años anteriores, no contará con la presencia del mandatario en el Congreso para defender el proyecto. Se descuenta, por lo tanto, que tampoco habrá cadena nacional.

Según trascendió, apenas se hará una difusión especial sobre la que será la última hoja de ruta del mandatario en su camino hacia la reelección. En tanto que en la previa se reunió el gabinete en Casa Rosada y Milei recibió a diputados y senadores libertarios para definir la estrategia parlamentaria.

De acuerdo con los borradores que se conocieron, la ley de leyes supone una importante desaceleración de la inflación, que perforaría el 20% anual en 2027.

Este año, el promedio de las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, calculan que el Índice de Precios al Consumidor cerrará 2026 en torno al 30%, muy por encima del 10,1% que el Gobierno había proyectado en 2025 para el año en curso.

El Gobierno también confía en que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá entre el 3% y el 5%. Este año cerraría en torno al 2,1%, según la encuesta del Banco Central, bastante lejos del 5% proyectado por el Ministerio de Economía en 2025.

Otro dato que el mercado sigue con atención y sobre el que hasta hoy no habían trascendido detalles es la estimación del Gobierno sobre el dólar para el año próximo. Este lunes, el oficial cerró arriba de los $1.530, por encima de los $1.470 que proyectaba el Gobierno y por debajo de los $1.630 que el mercado calcula para diciembre de este año.

La puja con los gobernadores

Las miradas estarán puestas además en los fondos que la Casa Rosada le destinará a las provincias. Por ejemplo, habrá que ver si se incorporarán obras públicas, que ya fueron suspendidas por el Ejecutivo Nacional en nombre del equilibrio fiscal y que es uno de los principales reclamos de los gobernadores.

Algo a tener en cuenta en este punto es que el mismo día en que el Presupuesto ingresará por Diputados, el oficialismo en el Senado tiene previsto reanudar el debate por la reforma política en la comisión de Asuntos Constitucionales. Esta iniciativa contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), una prioridad de la administración Milei para fragmentar a la oposición. Pero para que ese objetivo llegue a buen puerto, los libertarios necesitan del respaldo de los mandatarios provinciales.

Dicho esto, se presume que las negociaciones por las PASO y el Presupuesto irán por un mismo carril: los gobernadores necesitan de fondos y obras para garantizarse su reelección; Milei se apoya en la eliminación de las Primarias para gobernar cuatro años más. El gran desafío del Presidente será llegar a un acuerdo con los mandatarios sin poner en riesgo el equilibrio fiscal que tanto pregona.

Pese a no contar con mayoría propia, La Libertad Avanza deberá buscar la mejor estrategia para garantizarse la sanción del proyecto, enviar una buena señal a los mercados y evitar cualquier cimbronazo en la antesala del año electoral.

En los primeros dos años de gestión, Milei gestionó con prórrogas del último presupuesto de Alberto Fernández, correspondiente a 2023.

El 30 de junio pasado, los legisladores recibieron un anticipo del proyecto que se conocerá mañana. Esa presentación fue bastante más acotada que la del año anterior y no incluyó cifras de las variables macroeconómicas.

Un diagnóstico muy optimista

Sobre ese punto, solo se consignó que habrá “una continuidad del proceso de normalización y crecimiento de la economía, en un escenario de consolidación de la estabilidad macroeconómica, reducción de la inflación y recuperación de los principales agregados de la demanda”.

Según el oficialismo, “para 2027 se proyecta un crecimiento del PBI basado en la recuperación de la inversión y del consumo privado, junto con un aporte positivo del sector externo”. Muy optimista, el Gobierno prevé a su vez “una desaceleración de la inflación, y la continuación de la evolución favorable del mercado laboral y de los indicadores sociales”.

Según el diagnóstico oficial, esto permitiría fortalecer la recuperación de los salarios reales y mejorar el ingreso disponible de las familias que hoy enfrentan niveles récord de morosidad.