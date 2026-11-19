En la previa del debate por el Presupuesto bonaerense 2027, la Unión Cívica Radical (UCR) anticipó uno de los principales reclamos que llevará a la Legislatura: que la Provincia garantice mayores recursos de libre disponibilidad para los municipios.

El planteo surgió durante una reunión entre legisladores radicales y representantes del Foro de Intendentes de ese espacio, en la que se analizaron las dificultades financieras que atraviesan los distritos para sostener los servicios públicos, afrontar los gastos de funcionamiento y responder a las demandas de los vecinos.

Del encuentro participaron los diputados provinciales Alejandra Lorden, Valentín Miranda y Priscila Minnaard, además de la senadora Natalia Quintana y otros legisladores del espacio.

Tras escuchar las demandas de los jefes comunales, los representantes radicales señalaron que buscarán instalar el reclamo durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027.

"No alcanza con transferencias condicionadas ni con fondos que dependan de decisiones discrecionales del Gobierno provincial: los intendentes necesitan recursos propios para establecer prioridades y gestionar con autonomía", sostuvieron.

En esa línea, adelantaron que defenderán una distribución que contemple mayores recursos para los municipios y les permita contar con herramientas financieras para afrontar sus responsabilidades de gestión.

"Vamos a defender a los municipios, exigir una distribución más equitativa de los recursos provinciales para garantizar que los distritos cuenten con herramientas concretas para gobernar", remarcaron los legisladores.

El planteo se incorporará así a la discusión política y legislativa del Presupuesto provincial del próximo año, con el financiamiento municipal y la disponibilidad de fondos como uno de los ejes que buscará impulsar el radicalismo