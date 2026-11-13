Presupuesto: LLA cerca de acordar con el PRO

La Libertad Avanza (LLA) logró acercar posiciones con el PRO para avanzar con el dictamen del Presupuesto 2027 y sesionar el jueves 25 de noviembre.

El canal de las negociaciones se da entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch (LLA), quien a su vez hace de puente en el diálogo con los referentes de las fuerzas aliadas.

Los tiempos que tiene el oficialismo para cerrar definitivamente el acuerdo son exiguos porque el 20 de noviembre caduca el plazo para firmar dictámenes, con lo cual tendrá que hacerlo hasta esa fecha si quiere tratarlo en sesiones ordinarias.

De lo contrario, el debate recién podría realizarse en las sesiones extraordinarias que el Gobierno puede convocar desde el 1º de diciembre.

Durante el cónclave que se desarrolló en el despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados entre referentes del oficialismo con líderes de bloques aliados, el tema Presupuesto apenas sobrevoló la reunión y sólo se confirmaron las fechas del dictamen y la fecha de sesión.

Las conversaciones se concentraron en la discusión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que será cabecera en la sesión del próximo miércoles en la Cámara baja.

La promesa del Gobierno

No obstante, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, confirmó que logró el compromiso del Gobierno para incorporar al Presupuesto 2027 la prórroga de las leyes de autopartismo 27.263 y 27.686, un pedido explícito de la bancada amarilla.

“Esto es beneficioso porque las empresas que fabrican autopartes en el país van a poder sumarse a los beneficios hasta 2032, con devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar lo que producen”, celebró el PRO en un comunicado sobre este régimen que tiene un costo fiscal para el Estado.

Acompañado por su compañero de bancada Javier Sánchez Wrba, el presidente del PRO bonaerense aclaró también que “hay un compromiso del Gobierno para que la ley de Discapacidad, que está por aprobar el Senado, tenga el presupuesto correspondiente”.

Sin esa garantía, se puede caer todo el acuerdo y el Gobierno correría el riesgo de quedarse sin Presupuesto en un año electoral.

Más allá de ese punto central, el PRO también consiguió el aval de la Casa Rosada para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pueda tomar un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (conocido como CAF), y también recibieron la información de que el pago para cancelar la deuda de coparticipación con la gestión porteña está avanzando y es coordinado por los ministros de Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo.

Los otros pedidos específicos que hizo el PRO todavía están en etapa de conversaciones con otros interlocutores.

Por ejemplo, la rebaja de la alícuota de los Combustibles Líquidos está siendo discutida con gobernadores, y la reducción del IVA a los huevos y sus derivados es una negociación que lleva adelante personalmente el entrerriano Rogelio Frigerio

El abanico de pedidos

Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, los bloques que habitualmente respaldan al Gobierno se muestran más exigentes a la hora de acompañar la iniciativa oficial, que tiene como ejes centrales el equilibrio fiscal y el programa antiinflacionario.

Si bien los reclamos de los legisladores tienen varios puntos en común, también existen demandas específicas de cada espacio, vinculadas con las realidades de sus distritos.

Los planteos de los bloques dialoguistas son diversos, pero coinciden en un punto central: reclaman una rebaja del Impuesto a los Combustibles.

El argumento es que la recaudación de ese tributo no se destina a los objetivos para los que fue creado, entre ellos el mantenimiento de las rutas nacionales y la asignación del 2,55% al Fondo Compensador del Transporte del Interior.

Además, los legisladores exigen garantizar los recursos para las prestaciones por discapacidad y aumentar las partidas destinadas a las universidades nacionales.

Sobre este último punto, en el que insiste particularmente el bloque de la UCR, el proyecto contempla $7.3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman elevar los recursos a $11 billones.

El principal negociador de la UCR es el mendocino Lisandro Nieri, ex funcionario del gobernador Alfredo Cornejo.

Argentina Federal, el interbloque que preside Oscar Herrera Ahuad, suma el reclamo por mayores partidas para Ciencia y Tecnología y para el financiamiento de la Ley de Bosques, supo la Agencia Noticias Argentinas (NA).

Los bloques provinciales tienen varios reclamos en común. Además de los subsidios para el transporte del interior, exigen que se avance con las obras públicas ya acordadas y que se incrementen los recursos destinados a compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación.

El Gobierno estableció que destinará $503.000 millones al conjunto de las 13 cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), pero las provincias consideran que esa cifra resulta insuficiente.

Además, los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Carlos Sadir; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, exigen que se avance con el debate de la Ley de Biocombustibles, que quedó frenado la semana pasada por un reclamo de legisladores bonaerenses.