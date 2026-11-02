Presupuesto local 2027: Alak pidió una prórroga para girar el proyecto

El intendente, Julio Alak, presentó ante el Concejo Deliberante una solicitud de prórroga de un mes para el giro del proyecto de Presupuesto municipal 2027 y la ordenanza Fiscal Impositiva, por lo que el debate sobre los números de la Comuna para el año que viene se verán demorados en el deliberativo local.

La medida fue fundamentada en “la complejidad técnica” que implica la elaboración de los instrumentos económicos que regirán el año que viene en La Plata, a cargo del secretario de Hacienda municipal, Sebastián Genatti.

Es que el plan de recursos y gastos para el próximo ejercicio requiere para su confección certezas en precisiones que antes deben dictar los Presupuestos nacional y provincial, que aún se encuentran en debate en el Congreso y la Legislatura bonaerense.

El Ejecutivo tenía plazo para presentar los proyectos de Presupuesto y Ordenanza Fiscal Impositiva del año que viene hasta el viernes 30 de octubre, conforme lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia. Sin embargo, esa misma norma establece que, excepcionalmente, “el Concejo Deliberante podrá autorizar una prórroga para su revisión a solicitud del Departamento Ejecutivo”.

La presentación ingresó al deliberativo el viernes pasado y será tratada en el recinto en la sesión del próximo jueves.

Si bien es habitual que los gobiernos soliciten prórrogas para la presentación de los proyectos de Presupuestos del año siguiente, la ventana de tiempo que se abre, que llegará al 30 de noviembre, abre expectativas en torno a las propuestas que presentará el área económica de Julio Alak, de cara al próximo año.

El Presupuesto y la Fiscal Impositiva se insertan en un contexto en el que el Intendente viene reclamando desde hace tiempo, junto a jefes comunales de otros distritos de la Provincia y el país una nueva discusión en torno al reparto de los recursos que los municipios y las provincias reciben del Estado nacional. Y en un enfrentamiento tirante con La Libertad Avanza que a nivel nacional y provincial pide a las comunas una baja de tasas de los servicios, lo que complejizaría aún más la economía de muchos distritos bonaerenses.

El proyecto de Presupuesto que Alak había girado al Concejo para este año se basó en un cálculo de recursos totales de 462.290.471.914 pesos.

En el plan previsto para este año, la secretaría municipal que recibió la mayor asignación presupuestaria fue la de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, área que tuvo imputados gastos por 197.832 millones de pesos, un 42 por ciento de los recursos totales.

Otras secretarías para mencionar en orden de importancia de asignación habían sido las de Educación, Serguridad y Salud.

Respecto de la Fiscal, en función de una estimación del orden del 30 por ciento que el gobierno nacionlal había hecho para la inflación de este año, las tasas municipales habían sufrido subas de ese mismo porcentaje en todas sus variantes, incluyendo la de Servicios Urbanos Municipales (SUM).

PRÓRROGA Y DEBATE

Los proyectos que elabora Genatti para el próximo año tendrá así una extensión del plazo para su presentación, que se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Se prevé que las normas sean puestas a consideración de los ediles del oficialismo y la oposición en las comisiones de Hacienda y Legislación del Concejo, antes de bajar al recinto. Vale recordar que el oficialismo de Fuerza Patria cuenta con 12 bancas, en tanto que LLA tiene siete; el PRO, dos; y el radicalismo es monobloque, al igual que el PRO Vecinal y el aliado de Asap.

EL TRANSPORTE El pliego para lanzar una nueva licitación del sistema de micros en nuestra ciudad será otro de los temas importantes que le restan tratar al Concejo Deliberante antes de fin de año. Se estima que el Ejecutivo girará el nuevo proyecto en los próximos días. El pliego para lanzar una nueva licitación del sistema de micros en nuestra ciudad será otro de los temas importantes que le restan tratar al Concejo Deliberante antes de fin de año. Se estima que el Ejecutivo girará el nuevo proyecto en los próximos días.