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EN DIPUTADOS DE LOS BLOQUES DE LA OPOSICIÓN

Presupuesto: reclamo por las universidades

X (@mdz_radio)

Por Redacción

Los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados reclamaron este martes al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que el Gobierno reformule el Presupuesto 2027 para cumplir con la ley de Financiamiento Universitario y que se retroceda con los recortes previstos en materias de discapacidad. El funcionario concurrió a exponer ante la comisión de Presupuesto, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, para defender la propuesta diseñada por el Gobierno nacional sobre los gastos y recursos para el 2027.

Guberman afrontó los cuestionamientos de bloques duros como Unión por la Patria, pero también de los aliados al oficialismo: la UCR, Argentina Federal y Provincias Unidas, sobre el ajuste de los recursos para las universidades.

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