Previo a ser Día Nacional, desde 2003 se conmemora en La Plata el "Día estudiantil por la memoria, la solidaridad y la lucha"

En La Plata y desde hace décadas, el 16 de septiembre es jornada de memoria y homenaje a los estudiantes desaparecidos durante la última dictadura y antes de que la fecha adquiriera alcance nacional. El antecedente local quedó establecido en 2003, cuando el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para recordar a los jóvenes secuestrados durante la denominada Noche de los Lápices.

En septiembre de 2003, el Concejo Deliberante de La Plata aprobó la Ordenanza 9.610, mediante la cual se declaró al 16 de septiembre de cada año como el “Día Estudiantil por la Memoria, la Solidaridad y la Lucha”, en homenaje “al ejemplo de compromiso y entrega de los jóvenes desaparecidos en la denominada Noche de los Lápices”.

Los jóvenes participaban de distintas organizaciones estudiantiles y habían protagonizado reclamos vinculados, entre otras demandas, con la implementación del denominado boleto estudiantil. La persecución y los secuestros formaron parte de la represión desplegada contra sectores juveniles y estudiantiles durante los primeros meses de la dictadura.

Seis de aquellos adolescentes permanecen desaparecidos. Sus historias, junto con las de otros estudiantes perseguidos y secuestrados en ese período, quedaron asociadas para siempre con la memoria de La Plata y dieron origen a una de las denominaciones más conocidas de la represión dictatorial: la Noche de los Lápices.

La norma recomendó a las instituciones educativas de la ciudad y a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires que durante esa jornada se realizaran debates, encuentros de reflexión y ejercicios de memoria. El objetivo era recuperar históricamente la participación del movimiento estudiantil en las luchas populares, tanto del pasado como del presente.

Además, la ordenanza planteó que esas actividades permitieran discutir el papel de los jóvenes y de la comunidad educativa en la construcción de un proyecto social y político basado en el respeto y la vigencia efectiva de los derechos humanos.