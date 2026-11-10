Primer encuentro de Kicillof con el Papa e intercambio de regalos

“Hay que escucharlo y abrirse un poco. Espero que el Gobierno nacional también lo haga”. La frase de Axel Kicillof, pronunciada un día antes de recibir al papa León XIV en territorio bonaerense, marcó el tono político de la primera visita del Pontífice a la provincia y anticipó la expectativa del gobernador sobre el alcance de sus mensajes.

El encuentro se concretó en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde el mandatario provincial recibió al Papa junto a su esposa, Soledad Quereilhac, y ante una multitud de fieles que se acercó para participar de la actividad. Fue el primer contacto presencial entre ambos durante la visita de León XIV a la Argentina.

La recepción incluyó un intercambio de regalos. Kicillof le entregó un mate y una medalla tallada con la imagen del corazón de san Luis Orione, realizada en la carpintería del Polo Industrial del penal de Lisandro Olmos. El Pontífice, por su parte, también le obsequió un presente al gobernador. Luego saludó a la comitiva bonaerense y a las autoridades de la institución, que alberga a unas 400 personas con discapacidad.

La expectativa de Kicillof por la visita había quedado expresada el día anterior, después del discurso que León XIV pronunció en el Palacio Libertad. En declaraciones a la prensa, el gobernador sostuvo que el Papa había llegado para transmitir un mensaje a todos los argentinos y destacó el esfuerzo que implicó el viaje, luego de una enfermedad y una intervención quirúrgica.

“Dejemos que hable, que se lo pueda escuchar”, planteó. Y agregó que coincidía con muchas de sus palabras, aunque advirtió que “no alcanza con escucharlo, sino que después hay que llevarlo a la práctica”. También consideró que quienes podían tener dificultades para recibir ese mensaje eran aquellos que se sintieran “en una vereda distinta”.

En esa misma intervención, el mandatario había anticipado la visita al Cottolengo y la posterior actividad en Luján, a la que definió como una verdadera capital de la fe argentina. Además, vinculó la llegada de León XIV con la figura de Francisco, al señalar que la Argentina vivía el acontecimiento como una suerte de revancha, ya que Jorge Bergoglio no había podido concretar su deseo de visitar el país.

La recepción en Claypole se produjo en una jornada atravesada por el mensaje social del Papa sobre la dignidad y la integración de las personas con discapacidad. En ese contexto, las palabras previas de Kicillof sobre la necesidad de escuchar al Pontífice y trasladar sus planteos a la práctica adquirieron una dimensión política particular, en medio de las diferencias entre la Provincia y el Gobierno nacional.

Durante sus declaraciones, Kicillof había planteado que la visita del Pontífice debía ser una oportunidad para escuchar un mensaje que, a su entender, trasciende las diferencias políticas. “No alcanza con escucharlo, sino que después hay que llevarlo a la práctica”, sostuvo, al tiempo que destacó las referencias del Papa a la tolerancia y a la necesidad de abrirse a quienes piensan distinto.

El gobernador había anticipado, además, que la visita al Cottolengo y la posterior llegada a Luján serían dos momentos centrales de la agenda papal en territorio bonaerense. Sobre esta última actividad, señaló que la Provincia trabajaba en la organización de un encuentro multitudinario e invitó a participar a quienes quisieran acercarse a saludar al Pontífice. “Va a haber mucho para evaluar”, había anticipado, aunque insistió en que, frente a la voz de esperanza y fe del Papa, correspondía dejarlo hablar y escuchar su mensaje.