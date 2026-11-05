Primó la calma y Máximo Kirchner se quedará con un cargo clave en el PJ

La cumbre que Axel Kicillof y Máximo Kirchner mantuvieron el martes por la noche en la Gobernación, en medio de los tiroteos mediáticos auspiciados por la interna peronista, contribuyó a descomprimir la tensión. Como reflejo de esa intención de bajar los decibeles de la pelea, el PJ bonaerense esquivó ayer la polémica y acordó confirmar el reparto de poder acordado en aquella traumática negociación del mes de febrero.

De esa manera, el partido que preside Kicillof resolvió convocar para el 21 de este mes al Congreso partidario para cumplir un trámite formal, pero que en el fondo representa dejar a cargo de ese organismo al líder de La Cámpora en cumplimiento de aquél acuerdo sellado en los albores de este año.

El resto del encuentro transitó por carriles similares. El documento final reflejó la idea de no tensar más la cuerda y exhibir cierta dosis de unidad frente a un gobierno nacional, que viene acumulando traspiés tanto en el plano local como internacional.

Hubo un reclamo por la libertad de Cristina Kirchner, en rigor, una reiteración de ese planteo que adelantó al ingresar a la sede del PJ el intendente de Carmen de Areco, el camporista Iván Villagrán.

CRÍTICAS AL GOBIERNO NACIONAL

Las esperadas críticas al gobierno nacional llegaron de la mano de las quejas peronistas por el recorte de recursos a la Provincia que termina derramando en los municipios.

También hubo referencias al endeudamiento familiar y al impacto de las políticas oficiales sobre distintos sectores productivos.

PRESENCIAS

Además de Kicillof, estuvieron en la sede partidaria de 54 entre 7 y 8 de nuestra ciudad la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, la titular del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora); Mariel Fernández (Moreno); Iván Villagrán (Carmen de Areco); Fernando Espinoza (La Matanza); Julio Alak (La Plata), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).

También participaron, entre otros, los diputados provinciales Mariano Cascallares, Ariel Archanco, Juan Pablo de Jesús y Soledad Alonso, la senadora bonaerense Fernanda Raverta, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y Alberto Descalzo, presidente de Provincia Seguros.

LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE LOS INTENDENTES

Si bien en la reunión el tema no se tocó, al salir de la actividad Kicillof volvió a poner el dedo en la llaga sobre uno de los temas centrales para la política bonaerense: la reelección indefinida de los intendentes.

“Yo espero que prospere”, dijo. Y añadió: “Yo no tengo reelección ni la estoy pidiendo. Pero, a nivel local, hay muchísimos países del mundo que, aun no teniendo reelecciones a nivel de provincias o estados ni a nivel nacional, la conservan a nivel local”.

“Nosotros hemos planteado nuestra posición al respecto. Obviamente, es un tema que necesita determinadas mayorías legislativas”, subrayó, pero se cuidó de no mencionar la resistencia que en el peronismo genera este tema. Ayer, por caso, el Frente Renovador de Sergio Massa emitió un comunicado en el que reiteró su rechazo a que se cambie la ley.