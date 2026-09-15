Privatización de AySA: se presentaron dos consorcios encabezados por empresas nacionales

El ministerio de Economía informó este martes que abrió las ofertas técnicas en el marco del proceso de privatización de la empresa AySA.

Las empresas que se presentaron y serán evaluadas: son: Rowing S.A. - Consorcio Rowing, Arcos, Transclor, PHX y Roggio Roas S.A.- Consorcio Roggio Roas S.A.U y otros.

El proceso contempla la venta de la totalidad de las acciones estatales, correspondientes al 90% de la empresa, mientras que el 10% restante se mantiene en manos de los empleados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que "el futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión de más de 2 mil millones de dólares en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado".

Añadió también que "durante el primer ciclo de cinco años, el esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de su presentación se mantenga constante en términos reales".

Según un comunicado oficial, el esquema establece un Plan de Acción 2027-2031 de cumplimiento obligatorio, que contempla inversiones por 2,89 billones de pesos, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.

El contrato fija metas de cobertura para 2031 de 75,3% en agua y 63,9% en cloacas, que deberán alcanzar como mínimo 90% y 75%, respectivamente, al finalizar el plazo inicial de 30 años.

A su vez, en el primer ciclo tarifario de la nueva AySA privatizada se pagarán en IVA 400 millones de dólares y de Ingresos Brutos 350 millones de dólares, según se informó.