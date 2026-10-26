Productora del Lollapalooza en los eventos del Papa

DF Entertainment —propiedad del empresario Diego Finkelstein y asociada al gigante global Live Nation— fue seleccionada para llevar adelante la producción integral de los dos eventos centrales en la Ciudad de Buenos Aires: la vigilia de jóvenes y la misa multitudinaria previstas para el 9 y 10 de noviembre en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en Palermo.

Según consta en el portal oficial de compras del Estado, el expediente EX-2026-100191830-APN DCYC#JGM consigna que la propuesta económica ingresada por la firma es de $8.690 millones de pesos (aproximadamente 5,6 millones de dólares al tipo de cambio oficial).

El servicio contratado abarca:Montaje e infraestructura: Escenarios, pantallas LED de alta definición y sistemas de sonido para grandes concentraciones. Además, coordinación de accesos, vallados, seguridad privada, estructuras operativas y articulación del personal técnico con las autoridades locales y nacionales.

Cuestionamientos

Aunque el comunicado institucional de la compañía remarcó que su propuesta fue elegida a través de un procedimiento oficial, la contratación tramitada en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros generó repercusiones debido a las condiciones del llamado: DF Entertainment fue la única empresa que presentó cotización en el sistema. Mientras, la convocatoria se publicó en la plataforma el 14 de octubre a las 19:30, cerrando el período de consultas al día siguiente a las 19:32, previo a la apertura de sobres realizada el 20 de octubre.

La productora llega con un currículum cargado de megaeventos. Además del desarrollo integral de Lollapalooza Argentina, estuvo a cargo de las presentaciones de Coldplay (sus diez fechas en River), la llegada de Taylor Swift, el regreso de Oasis y los shows de Paul McCartney, AC/DC, BTS, Harry Styles, Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd y Metallica, además de la futura visita de U2.