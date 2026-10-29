Productores locales se movilizaron por el mal estado de los caminos

Productores del cordón frutihortícola realizaron ayer una movilización denominada “el verdurazo”, en reclamo de mejoras en los caminos rurales de nuestra ciudad. Además de la participación de manifestantes que se movilizaron a bordo de un camión y se apostaron en los jardines de la Municipalidad, la protesta también incluyó una caravana de tractores, cuyo avance fue frenado a la altura de Olmos por agentes de Control Urbano, que impidieron el ingreso de este tipo de vehículos a la zona urbana.

El reclamo del sector apunta a mejoras en la transitabilidad de los caminos rurales del cordón frutihortícola, así como a incrementar la iluminación y la seguridad. Convocada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la movilización comenzó al mediodía con el fin de visibilizar las demandas de las familias que trabajan en el área rural.

“Producimos las verduras que abastecen al AMBA y a distintas ciudades del país, pero en nuestras quintas seguimos enfrentando caminos rurales destruidos, falta de iluminación y dificultades para acceder a servicios esenciales. El sector hortícola también existe y merece condiciones dignas para vivir y producir”, sostuvieron.

REUNIÓN POR LOS CAMINOS

Representantes de la movilización fueron recibidos en el Palacio Municipal por el secretario de Gobierno local, Guillermo “Nano” Cara. Durante el encuentro, desde la organización sostuvieron que el estado de las calles dificulta el ingreso y la salida de los establecimientos productivos, además de complicar el traslado de las verduras hacia los centros de comercialización. También advirtieron que la falta de caminos transitables puede obstaculizar el acceso de ambulancias y patrulleros ante una emergencia.

El funcionario explicó al grupo el plan para mejorado de caminos rurales, cuya licitación lanzó el martes el Municipio, y estableció una agenda de encuentros para definir las prioridades del sector. Advirtió, además, que las lluvias recurrentes provocadas por el fenómeno de “El Niño” complejizan el proceso de recuperación al que apunta la Comuna.