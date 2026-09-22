Promueven juicio político contra la jueza que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, dijo que presentará a título personal un pedido de juicio político contra la jueza Laura Beatriz de Marinis, a la vez que mostró su indignación por el fallo de la magistrada que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil.

“Estamos indignados porque este tipo de fallos ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, aseveró el funcionario porteño en declaraciones radiales.

Además, Tapia manifestó que “los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores” y dijo que va a estar “presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete” alegando que “ese es el tipo de procedimiento, si esta jueza cumplió o no con su tarea”.

En tanto, el ministro de Justicia de la Ciudad dijo que el pronunciamiento de De Marinis “ningunea un debate que se dio en el Congreso”, a la vez que remarcó: “Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias”.

“Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso, es decir, que la ley está vigente en la Ciudad”, expresó en diálogo con radio Mitre al indicar que la decisión judicial no suspendió la vigencia de la Ley Penal Juvenil en el territorio porteño.

Qué dice el fallo de la Jueza Marinis

Como se informó, la jueza Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº. 3 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años acusado por un robo en grado de tentativa. La magistrada rechazó el planteo de incompetencia efectuado por la defensa oficial y consignó que el implicado es "no punible".

La magistrada desestimó el recurso al sostener que la Corte de Suprema de Justicia de la Nación afirmó que "el carácter nacional de los tribunales ordinarios es transitorio", por lo que el Tribunal Superior de Justicia porteño "debe intervenir ante un conflicto de competencia entre los juzgados ordinarios de esta ciudad".

La causa en cuestión es contra M.I.A., de 14 años, por quien pesaba una causa por tentativa de robo infraganti, el 10 de septiembre pasado. El menor estaba imputado junto a otras tres personas, aunque fue el único de los cuatro que recibió el sobreseimiento por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que rige desde el 5 de septiembre pasado.

En ese sentido, la jueza planteó en su fallo la idea de dar una respuesta social desde el Estado en lugar del castigo penal a jóvenes cuyas trayectorias vitales han estado marcadas por la vulneración de derechos básicos. "Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros", remarcó De Marinis en su fallo, según precisó Noticias Argentinas. Y aclaró: "No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero".