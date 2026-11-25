La industria textil bonaerense atraviesa una situación crítica y llegó a la Legislatura un proyecto para intentar frenar el deterioro del sector. El senador provincial Sergio Berni presentó una iniciativa para declarar la emergencia económica y productiva de la industria textil, de indumentaria, cuero y calzado, luego de que se registrara la pérdida de más de 14.000 puestos de trabajo en los últimos tres años.

La propuesta plantea establecer la emergencia por un período de 12 meses, con posibilidad de extenderla por otro año, y contempla medidas de alivio impositivo y financiero para las empresas. Entre los factores que explican la crisis, el proyecto señala la apertura de las importaciones y la caída del consumo interno.

Los números que fundamentan la iniciativa surgen de un relevamiento de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). Según esos datos, entre agosto de 2023 y agosto de 2026 se perdieron 14.165 empleos registrados y dejaron de operar como empleadoras 481 empresas del sector.

Actualmente, la actividad cuenta con 40.068 trabajadores registrados distribuidos en 2.229 empresas y se mantiene como el tercer mayor empleador de la industria bonaerense. Además, la Provincia concentra el 44% del empleo registrado de la industria textil a nivel nacional y el 52% en el caso del calzado.

"En este sector la crisis no se mide en márgenes: se mide en puestos de trabajo. La declaración de emergencia constituye una herramienta temporal y excepcional orientada a preservar fuentes laborales y sostener la actividad productiva", sostuvo Berni al defender su propuesta.

Uno de los principales puntos del proyecto es establecer una alícuota del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades industriales alcanzadas durante el período de emergencia. También propone modificar o excluir determinados regímenes de retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias para reducir la presión financiera sobre las empresas.

A su vez, contempla un mecanismo digital y simplificado para acelerar la devolución de saldos a favor de los contribuyentes. La iniciativa establece que ARBA tendrá cinco días hábiles para validar los importes o realizar observaciones y otros tres días para concretar las devoluciones una vez aprobado el crédito.

Otro de los ejes es la creación del Registro Provincial de la Cadena Textil, Indumentaria, Cuero y Calzado (ReProTex), que será voluntario, gratuito y digital. El objetivo es facilitar la formalización impositiva y laboral de las unidades productivas, con asistencia técnica para los establecimientos que se incorporen.

El proyecto también incluye incentivos para quienes compren productos elaborados por talleres bonaerenses registrados. A través de un certificado de crédito fiscal, los compradores podrán computar el equivalente al 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos atribuible a esas operaciones, durante los doce meses posteriores a la finalización de la emergencia.

La aplicación de las medidas quedaría a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, en coordinación con ARBA y los municipios.