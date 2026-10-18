Proponen descuentos automáticos en las facturas por los cortes de gas y agua en la Provincia

Dos proyectos de ley ingresaron a la Legislatura con el objetivo de establecer un sistema de compensación automática para los usuarios perjudicados por cortes prolongados o reiterados en los servicios de gas natural y agua potable.

Ambas propuestas comparten la misma premisa y buscan garantizar que los bonaerenses reciban un resarcimiento económico ante fallas en los suministros sin tener que iniciar ningún reclamo individual contra las empresas prestadoras de dichos servicios.

Para avanzar con esta iniciativa, el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, representante del bloque Hechos – UCR Identidad, detalló las condiciones para cada suministro. En el caso del gas, el texto de su autoría prevé la indemnización ante una interrupción no programada de 24 horas continuas o más.

A su vez, contempla el beneficio frente a tres incidentes de una hora o más dentro del lapso de un mes. Para la provisión de agua, la propuesta establece el mismo derecho ante cortes ininterrumpidos de 12 horas o más, frente a tres anomalías de más de una hora de extensión en el plazo de treinta días o cuando las fallas superen los parámetros obligatorios de continuidad vigentes.

A través de los fundamentos de los proyectos, el legislador enfatizó la relevancia vital de ambos recursos en el desarrollo cotidiano de la población. Sobre este punto, hizo hincapié en el impacto de estas interrupciones en hogares con niños, ancianos o personas con problemas de salud.

Al mismo tiempo, cuestionó que el acceso a un resarcimiento dependa en la actualidad de la posibilidad y la capacidad de cada vecino para realizar un trámite individual, algo que genera un escenario de profunda desigualdad.

Para evitar estas trabas administrativas, la normativa plantea que la indemnización se active mediante información oficial, sin exigir demostraciones particulares por parte de los afectados. El monto de compensación se calculará a partir del importe del último servicio, antes de impuestos. El beneficio arranca desde el 25 por ciento de la tarifa para incidentes de entre 24 y 48 horas, hasta alcanzar un techo del 150 por ciento de la tarifa base en cortes superiores a 120 horas.

A su vez, los proyectos determinan un aumento del resarcimiento en función de la cantidad de repeticiones. Para el gas, tres o más fallas de una hora en un mes sumarán un 25 por ciento adicional. En el caso del agua, la penalidad asciende al 25 por ciento para tres o cuatro cortes, 50 por ciento entre cinco y siete, y un máximo del 100 por ciento a partir de las ocho anomalías.

Por último, el autor de los textos propone modalidades distintas de pago para cada rubro. Para el gas, la Provincia de Buenos Aires sería la encargada de abonar la indemnización al usuario mediante transferencias bancarias o billeteras virtuales dentro de los 30 días hábiles posteriores al problema, para garantizar así una respuesta inmediata ante la emergencia y con independencia de las futuras sanciones a la empresa de distribución. En cambio, en el ámbito del agua, la responsabilidad recaerá sobre el prestador de manera directa. La compañía deberá acreditar el saldo a favor en la primera boleta emitida a los quince días de ocurrida la falla de servicio.