Proponen llamar “Papa Francisco” a la Ruta Provincial 7

El senador bonaerense Alex Campbell, del PRO, presentó un proyecto de ley para que la Ruta Provincial N° 7 sea denominada “Papa Francisco”, en homenaje a Jorge Mario Bergoglio, quien fue el primer papa argentino.

La iniciativa fue incorporada al tratamiento de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado bonaerense, que el 23 de septiembre le dio respaldo por mayoría. El proyecto deberá continuar ahora su recorrido legislativo.

La propuesta establece que la Ruta Provincial 7 lleve el nombre de “Papa Francisco” y que se coloque la señalización correspondiente en sus principales accesos e intersecciones.

Entre los fundamentos, Campbell destaca la trayectoria de Bergoglio en Argentina y su posterior papado, además de mencionar valores que, según plantea el texto, caracterizaron su pontificado, como el diálogo, la atención a los sectores vulnerables y el cuidado del ambiente.

El proyecto también pone el foco en la relación de la Ruta 7 con las peregrinaciones hacia la Basílica de Luján. La traza atraviesa los partidos de Morón, Ituzaingó, Merlo, General Rodríguez y Luján, y según los fundamentos tiene unos 53 kilómetros.

“Con este gesto se busca perpetuar en nuestra geografía provincial el testimonio de un argentino ejemplar”, sostiene Campbell en los fundamentos de la iniciativa.

El proyecto se suma a otras propuestas que fueron tratadas en la misma comisión para modificar la denominación de rutas bonaerenses, entre ellas una iniciativa para llamar “Ricardo Horacio Iorio” a la Ruta Provincial 76 y otra para denominar “Islas Malvinas Argentinas” a una rotonda de la Ruta 51.