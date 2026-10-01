Proponen que la Provincia informe cada año los cambios en la estructura del Estado

El diputado provincial de la UCR Valentín Miranda presentó un proyecto de ley para que el Gobierno bonaerense informe anualmente las modificaciones realizadas en la estructura del Poder Ejecutivo.

La iniciativa plantea incorporar a la Cuenta General del Ejercicio un “Estado de Evolución de la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo Provincial”, a través de una modificación de la Ley de Administración Financiera bonaerense.

El informe debería incluir la cantidad de unidades organizativas creadas, eliminadas, fusionadas o modificadas durante cada año, además de la variación neta respecto del período anterior.

También se prevé que se detalle la evolución de los cargos aprobados y el impacto presupuestario de las modificaciones realizadas en la estructura estatal.

Según el proyecto, la información deberá ser publicada además en un portal oficial, en formatos abiertos y reutilizables, de manera que pueda ser consultada por ciudadanos y periodistas y permita comparar la evolución de la estructura del Estado entre distintos períodos de gobierno.

“Cada gestión tiene la atribución de organizar la administración provincial según sus prioridades. Lo que buscamos no es prejuzgar si un Estado más grande o más chico es mejor, sino que todos los bonaerenses sepan con claridad qué estructura recibió cada gobierno, cómo la modificó y cuál dejó al terminar su mandato”, sostuvo Miranda.

El legislador afirmó que la propuesta no implicaría un gasto adicional para el Estado y señaló que busca facilitar el acceso a la información y el control sobre la administración pública.