Los hermanos Manuel Passaglia, diputado bonaerense, y Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, presentaron un proyecto para modificar la política migratoria argentina y establecer restricciones al ingreso de nuevos trabajadores extranjeros mientras se mantengan elevados los niveles de desempleo.

La propuesta, denominada “Primero el trabajo para los que viven acá”, apunta a priorizar el acceso al empleo de argentinos y extranjeros que ya están radicados en el país. Según los fundamentos de la iniciativa, alrededor de 1,7 millones de personas buscan trabajo sin conseguirlo y otros tres millones pretenden cambiar de empleo o sumar ingresos.

Esas cifras surgen de estimaciones realizadas a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2026.

El proyecto contempla dos cambios principales. Por un lado, eliminar la posibilidad de que quienes inicien un trámite de residencia obtengan una autorización provisoria para trabajar antes de su aprobación. Por otro, suspender temporalmente las nuevas radicaciones por nacionalidad previstas en los acuerdos de residencia del Mercosur, sin que eso implique abandonar el bloque regional.

La restricción se mantendría hasta que la tasa de desocupación descienda por debajo del 6,5% durante dos trimestres consecutivos, según las mediciones del INDEC. Además, el Congreso debería ratificar anualmente su continuidad.

La iniciativa también contempla excepciones para familiares de argentinos y residentes, refugiados, estudiantes, científicos, trabajadores rurales temporarios y actividades en las que se compruebe una falta de mano de obra. A su vez, establece sanciones para empleadores que contraten trabajadores sin autorización y exige a las plataformas digitales verificar la habilitación laboral de sus usuarios.

Al presentar la propuesta, Manuel Passaglia sostuvo que el objetivo es restringir el ingreso de nuevos trabajadores extranjeros mientras haya personas desocupadas en el país. Santiago Passaglia, por su parte, aclaró que la iniciativa no alcanzaría a los inmigrantes que ya están radicados y desarrollan su actividad laboral en Argentina.

Los hermanos, que integran el espacio político HECHOS y se presentaron como candidatos presidenciales, señalaron que la medida debería acompañarse con políticas destinadas a impulsar la industria, la construcción, la inversión y el crédito.