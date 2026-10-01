Proponen un boleto especial para trabajadores municipales de La Plata

El concejal libertario Gastón Álvarez presentó en el Concejo Deliberante de La Plata un proyecto para crear un Boleto Especial de Transporte para el Trabajador Municipal, destinado a empleados de planta permanente que utilizan el colectivo para trasladarse diariamente a sus lugares de trabajo.

La iniciativa propone otorgar una compensación mensual equivalente al valor de 44 pasajes de la tarifa mínima vigente, tomando como referencia dos viajes diarios durante un máximo de 22 jornadas laborales.

De acuerdo con el proyecto, el monto se actualizaría automáticamente cada vez que se modifique la tarifa utilizada como referencia. La intención es que el beneficio sea acreditado directamente en la tarjeta SUBE nominada del trabajador. Si esa modalidad no pudiera implementarse, se contempla que la compensación figure de manera diferenciada en el recibo de haberes.

Quiénes podrían acceder

El beneficio alcanzaría a los trabajadores de planta permanente que presten servicios efectivos, residan a una distancia de al menos dos kilómetros de su lugar habitual de trabajo y necesiten utilizar el transporte público para trasladarse.

La propuesta también establece incompatibilidades para evitar que un mismo empleado perciba simultáneamente otros beneficios de transporte destinados a cubrir los mismos viajes.

Además, el proyecto plantea que el Departamento Ejecutivo deberá determinar cuántos trabajadores estarían alcanzados, calcular el costo mensual y anual de la medida e identificar las partidas presupuestarias necesarias para financiarla.

Según explicó el concejal, la iniciativa busca reducir el impacto que tiene el costo del transporte sobre los ingresos de los empleados municipales.

“El intendente Alak es incapaz de mejorar el salario de los municipales, pero tiene más de 1.200 funcionarios políticos”, cuestionó Álvarez al presentar el proyecto.

En ese sentido, sostuvo que el beneficio permitiría compensar parte de los gastos que los trabajadores afrontan para concurrir a sus puestos y planteó que la discusión también debería incluir las prioridades del gasto de la administración municipal.

“Si la Municipalidad no mejora como corresponde los salarios, por lo menos tiene que empezar a sacarles gastos de encima a quienes todos los días sostienen el funcionamiento de la ciudad”, agregó el edil.

El proyecto deberá ahora avanzar en el Concejo Deliberante de La Plata, donde se analizará su alcance y la posibilidad de instrumentar la compensación propuesta.