Proponen un sistema de incentivos para fomentar la construcción privada

A través de un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante, el oficialismo local impulsa un sistema de incentivos otorgando “mayor capacidad constructiva” a los desarrolladores que realicen obras de interés público, como la preservación de edificios patrimoniales, la prevención de inundaciones, la incorporación de infraestructura ambiental o de viviendas para personas con discapacidad.

La iniciativa, que lleva la firma del concejal de Fuerza Patria, Sergio Resa, busca estimular la construcción privada sumando un nuevo capítulo al Plan de Ordenamiento Territorial de La Plata aprobado el año pasado.

La propuesta, que tomó estado parlamentario en la sesión del jueves pasado, apunta a incorporar el Certificado de Capacidad Constructiva Adicional (CCA), un mecanismo que permitiría reconocer metros cuadrados adicionales de construcción a quienes realicen intervenciones que contribuyan a cumplir los objetivos del ordenamiento territorial platense.

Según explicó el propio Resa, “se trata de un incentivo a la construcción privada para otorgar capacidad constructiva adicional cuando alguien realiza obras en línea con los objetivos del plan, como preservar el patrimonio, retener agua para evitar inundaciones, materializar infraestructura ambiental, etc”.

También figuran como obras prioritarias la instalación de sistemas de energía renovable, la construcción de infraestructura sanitaria y la incorporación de viviendas adaptadas para personas con discapacidad.

Además, se contemplan beneficios para quienes aporten terrenos destinados a reservorios, espacios verdes o espacios públicos en zonas con riesgo de inundación, así como para quienes financien obras de infraestructura o realicen aportes al Fondo de Desarrollo Urbano y Territorial.

Por otro lado, el concejal aclaró que “no se trata de una excepción” al código vigente, ya que el mecanismo no permitiría superar las alturas máximas ni las demás limitaciones urbanísticas establecidas por la normativa. Su objetivo, insistió, es facilitar que determinados proyectos aprovechen la capacidad edificatoria admitida en parcelas donde -por sus dimensiones o características- actualmente resulta difícil alcanzarla.

Según estimó el edil, “aproximadamente 13.000 parcelas (el 50% de las que hay en el casco) podrían ser receptoras de esta capacidad constructiva adicional”.