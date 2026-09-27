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Proyecto de la libertad avanza

Proponen una bicameral para fiscalizar el plan contra la inseguridad

Por Redacción

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires presentó en las cámaras de Senadores y de Diputados un proyecto para crear una Comisión Bicameral para el abordaje interdisciplinario de las políticas públicas de Seguridad, con el objetivo de fortalecer el control parlamentario sobre las decisiones que adopta el gobierno de Axel Kicillof en el marco de “una crisis de inseguridad sin precedentes”.

La iniciativa propone que el nuevo ámbito esté integrado por diez legisladores, cinco senadores y cinco diputados, con representación de los distintos bloques políticos. Entre sus funciones estará realizar el control, seguimiento, fiscalización y evaluación permanente de las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo, principalmente a través del Ministerio de Seguridad.

Al respecto, el presidente del bloque LLA del Senado bonaerense, Carlos Curestis, dijo que “con esta ley buscamos que la seguridad deje de ser solamente una discusión de coyuntura y tenga un seguimiento permanente desde la Legislatura. La seguridad en la Provincia tiene que ser prioridad absoluta, y como el gobernador y su ministro de Seguridad no se hacen responsables, les exigimos respuestas concretas”.

“Presentamos este proyecto en espejo solicitando la constitución de la Comisión Bicameral de Seguridad, para frenar el baño de sangre en el que está sumergida la provincia de Buenos Aires. Queremos que Kicillof y el Ministro de Seguridad Javier Alonso concurran a dar las respuestas del caso, como también escuchar a los intendentes y el infierno en el que viven en sus distintos municipios” comentó la senadora Florencia Arietto, autora del proyecto.

PROBLEMATICA

Por su parte, el diputado Maximiliano Bondarenko, dijo que “frente a una problemática que preocupa y afecta todos los días a los bonaerenses, no podemos mirar para otro lado. Necesitamos involucrarnos y trabajar juntos diputados y senadores para que existan herramientas concretas para controlar y evaluar qué se está haciendo en materia de seguridad. Esta Comisión Bicameral busca justamente eso: información, control y seguimiento permanente. No alcanza con hablar de inseguridad cuando ocurre una tragedia; hay que trabajar todos los días para prevenirla, exigir respuestas y encontrar soluciones”.

La propuesta busca dotar a la Legislatura de una herramienta permanente para analizar la política de seguridad y evitar que el debate quede limitado a respuestas posteriores a cada hecho delictivo, según indicaron sus autores.

El proyecto establece además que la comisión pueda requerir información y documentación al Ejecutivo, citar funcionarios para que concurran a informar, convocar especialistas, universidades, organizaciones de la sociedad civil e intendentes, solicitar informes técnicos, jurídicos, presupuestarios, estadísticos y de infraestructura, y publicar informes de seguimiento.

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