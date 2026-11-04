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AMENAZA DE MUERTE

Propuso “fusilar” a los Milei y lo allanaron

X (@Hechosanderecho)

Por Redacción

Un hombre que utilizó sus redes sociales para amenazar de muerte al presidente, Javier Milei, a su hermana Karina y al intendente Federico Otermín, fue allanado en su vivienda de Lomas de Zamora, donde -según fuentes policiales- se le incautaron dispositivos que serán peritados y el libro “Mi lucha”, de Adolf Hitler.

El operativo, a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), tuvo lugar luego de que en distintas publicaciones en la red X el acusado -de 58 años- escribiera mensajes del tipo “A los hermanos Milei hay que fusilarlos” y “esto va a terminar mal y con muertos muchos”.

Con el total de los elementos obtenidos durante la investigación, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, ordenó allanar la vivienda del denunciado.

Durante el operativo se le secuestraron al hombre tres teléfonos utilizados para las realizar las amenazas, una computadora, un disco rígido y una notebook. También se indicó que durante el operativo se encontró el libro “Mi lucha”, de Adolf Hitler.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado que caratuló el hecho como delito de intimidación pública.

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