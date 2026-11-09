Prorrogarán por el incendio el alivio fiscal al Frigorífico Gorina

El Concejo Deliberante platense avanzó la semana pasada en la prórroga de la eximición de tasas al Frigorífico Gorina, como medida de apoyo para la recuperación de esa empresa local, ante el fatídico incendio que sufrieran sus instalaciones el año pasado.

Si bien la medida había sido otorgada a fines del año pasado, lo que se encuentra en tratamiento en el deliberativo local es una prórroga de ese beneficio en el segundo semestre de 2026, a los fines de acompañar a la firma en la recuperación del siniestro que en febrero de 2025 afectó al 75 por ciento de la planta industrial y destruyó sectores clave para su producción, como la despostada y los depósitos de congelado y logística.

La prórroga de la eximición de las tasas de Inspección de Seguridad e Higiene, la Tasa por Archivo de Guías de Ganado y Guías de Cueros, la Tasa por Servicios Urbanos Municipales y los Derechos de Publicidad y Propaganda, había sido establecida por la ordenanza 12.670 que sancionó el Concejo, dejando abierta la puerta para una prórroga en caso de resultar necesario.

Para la explicación y análisis del expediente, la semana pasada acudió a la comisión de Hacienda la secretaria de Producción y Desarrollo Local de la Comuna, Mercedes La Gioiosa

Tras el impulso del proyecto por parte del Ejecutivo, fundamentado en la necesidad de ser “activo” en el “apuntalamiento de sus industrias locales frente a catástrofes imprevistas” (como la de febrero del año pasado), para consolidar la recuperación de una firma clave en la generación de 800 empleos en la Región, el proyecto obtuvo dictamen favorable con el acompañamiento de los integrantes del Fuerza bloque de Fuerza Patria y de la UCR.

En diálogo con EL DIA, el presidente de la comisión de Hacienda del Concejo, Pablo Elías, subrayó que la iniciativa haya logrado suficiente apoyo como para avanzar con su sanción en el recinto, en la próxima sesión. “Para nosotros como Municipio, es muy importante seguir sosteniendo las fuentes de empleo. Es una empresa que no sólo abastece al mercado local sino que genera exportaciones desde nuestra ciudad al mundo. Vimos que era muy importante seguir sosteniendo y acompañando. En este caso la prórroga será por seis meses y no por doce, como aprobamos en el proyecto anterior”, fundamentó.

No obstante el rechazo del bloque del La Libertad Avanza (LLA) a acompañar la iniciativa, la prórroga de la eximición de tasas al Frigorífico lograría el número necesario para avanzar con su sanción la semana que viene.

El beneficio original había sido establecido por el Concejo en octubre de 2025. Además de eximir a la firma del pago de esos tributos durante ese año, aquella ordenanza había condonado las deudas acumuladas hasta entonces por los mismos conceptos, incluidos intereses, multas y accesorios.