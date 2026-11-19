Los médicos residentes de hospitales públicos nacionales, porteños y bonaerenses encabezaron ayer un paro y movilización en reclamo de aumentos salariales, más presupuesto y mejores condiciones laborales.

La protesta empézó a las 10:30 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, situada en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, desde donde los manifestantes marcharon hacia el Obelisco para unirse a la manifestación que los jubilados realizan cada miércoles.

Después se dirigieron al Ministerio de Salud de la Nación, en avenida 9 de Julio 1925 y culminaron en Plaza de Mayo, frente a la sede sanitaria porteña de Bolívar 1.

La principal exigencia de los profesionales fue que los sueldos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y advirtieron que el ajuste perjudica la atención en los hospitales y centros de salud.